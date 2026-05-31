Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Массовые столкновения, раненые полицейские и сотни задержанных: в Париже шумно отметили победу ПСЖ в Лиге чемпионов

В Париже задержали 283 человека из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов. Семеро полицейских получили ранения во время столкновений с фанатами ПСЖ.

В Париже вспыхнули столкновения между фанатами "ПСЖ" и полицией во время и после окончания финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает Le Figaro, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что основные празднования проходили на Елисейских полях, где собрались около 20 тысяч человек. Часть болельщиков поджигала автомобили, велосипеды и мусорные баки, запускала фейерверки в сторону полиции и разбивала витрины магазинов.

Семь полицейских получили ранения, один — серьезные, по меньшей мере 283 человека были арестованы.

При этом министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил, что праздничные мероприятия, запланированные на воскресенье на Марсовом поле, пройдут по плану.

Напомним

Накануне "Пари Сен-Жермен" обыграл "Арсенал" в серии пенальти и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Перед финалом в Будапеште фанаты "ПСЖ" и "Арсенала" устроили массовую драку. Полиция Венгрии начала расследование по статье "групповое хулиганство".

Вадим Хлюдзинский

