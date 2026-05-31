Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
МАГАТЭ требует доступ в машинный зал ЗАЭС из-за повреждений российским дроном — заявление

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Рафаэль Гросси требует доступа к шестому энергоблоку ЗАЭС после атаки дрона. МАГАТЭ оценит угрозу ядерной безопасности после осмотра места инцидента.

МАГАТЭ требует доступ в машинный зал ЗАЭС из-за повреждений российским дроном — заявление

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) требует доступ к машинному залу энергоблока №6 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после повреждения российским дроном. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает УНН.

Детали

Он выразил "серьезную обеспокоенность" относительно инцидента, который "может поставить под угрозу как 7 неотъемлемых столпов обеспечения ядерной безопасности во время конфликта, так и 5 конкретных принципов защиты ЗАЭС, которые четко утверждают, что не должно быть никаких нападений любого рода со стороны или на станцию".

Атака на ядерные объекты - это как игра с огнем. Команда МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра пострадавшего здания. Это первая атака беспилотника в пределах периметра площадки ЗАЭС с апреля 2024 года

- отметил Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ будет сообщать о дополнительных деталях после получения запрашиваемого доступа к месту инцидента.

Контекст

28 мая на Запорожской атомной электростанции произошел самый длительный с начала полномасштабной войны сбой связи. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Накануне Силы обороны Украины опровергли заявления рф о якобы ударе по шестому энергоблоку Запорожской АЭС.

Впоследствии Центр противодействия дезинформации СНБО указал, что россия снова прибегает к ядерному шантажу и информационным провокациям вокруг Запорожской АЭС. В частности, враг пытается ложью перекрыть как собственный удар по многоэтажке в Румынии, так и факт атаки на саркофаг ЧАЭС в 2025-м.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Чернобыльская АЭС
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Запорожская атомная электростанция
Румыния