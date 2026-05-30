Грузия впервые открыла винный погреб Сталина - гигантскую коллекцию пустят с аукциона
В Тбилиси открыли винный погреб Сталина с 40 тысячами бутылок раритетных напитков. Коллекцию продадут на аукционе для финансирования школы виноделия.
На этой неделе в Тбилиси, столице Грузии, состоялось открытие коллекции вин, насчитывающей 40 000 бутылок и принадлежавшей Иосифу Сталину, включая французские и грузинские раритеты начала XIX века, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Винный погреб открыли впервые. Правительство страны планирует продать коллекцию, часть которой датируется началом 19-го века, с аукциона и использовать средства для открытия школы виноделия в Грузии.
Ираклий Гилаури, владелец Gilauri Wines, работавший с Министерством сельского хозяйства Грузии над этим проектом, сказал, что аукцион поможет "поставить Грузию на карту коллекционеров".
Страна Южного Кавказа позиционирует себя как родину вина, а археологические данные свидетельствуют о непрерывной традиции виноделия, уходящей корнями на 8000 лет.
Сталин, родившийся в Грузии и возглавлявший советский союз с 1924 года до своей смерти в 1953 году, был страстным любителем вина и коллекционером, указывает издание.
Его сокровищница включает вино из самых известных поместий Бордо, которые когда-то принадлежали российскому царю Александру III и его сыну Николаю II. Советская власть конфисковала императорскую коллекцию Романовых после российской революции 1917 года, и Сталин стал ее хранителем, постепенно добавляя свои любимые грузинские сорта.
