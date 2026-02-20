Экспорт грузинского вина в Украину сократился вдвое - СМИ
Киев • УНН
В январе 2026 года Грузия экспортировала 4,1 млн литров вина, что на 3,3% меньше, чем в январе 2025 года. Доходы от экспорта упали до $12,1 млн, при этом продажи в россию выросли до $8 млн.
В январе 2026 года Грузия экспортировала 4,1 млн литров вина, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из материалов Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».
Детали
Доходы Грузии от экспорта вина упали более чем на 6%, до 12,1 млн долларов.
Средняя экспортная цена снизилась с $3,05 до $2,9 за литр, то есть примерно на 5%.
Главным экспортным рынком по-прежнему остается Россия: продажи туда выросли с 6,9 млн долларов в январе 2025-го до 8 млн долларов в январе 2026-го, однако в других ключевых странах наблюдается резкое падение. Экспорт в Китай, Украину и Казахстан сократился вдвое, а в США – втрое. В то же время продажи в Польшу и Германию показали небольшой рост.
Экспорт грузинского вина по странам в январе 2026 года:
- Россия – 2,9 млн литров, $8 млн, средняя цена за литр – $2,6;
- Польша – 328,8 тыс. литров, $918 тыс., средняя цена за литр – $2,7;
- Германия – 108,7 тыс. литров, $478,7 тыс., средняя цена за литр – $4,4;
- Китай – 135,8 тыс. литров, $433,8 тыс., средняя цена за литр – $3,1;
- Украина – 134,2 тыс. л, $379,2 тыс., средняя цена за литр – $2,8;
- Казахстан – 105,9 тыс. л, $364,3 тыс., средняя цена за литр – $3,4;
- Латвия – 76,8 тыс. л, $262,7 тыс., средняя цена за литр – $3,4;
- США – 31,7 тыс. л, $257,2 тыс., средняя цена за литр – $8,1;
- Эстония – 39,3 тыс. л, $157,6 тыс., средняя цена за литр – $4,0;
- Литва – 40,7 тыс. л, $137,9 тыс., средняя цена за литр – $3,3.
В 2025 году из Грузии было экспортировано 11,5 млн литров вина (+2% год к году) стоимостью 38,7 млн долларов (+7%).