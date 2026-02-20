Экспорт грузинского вина в Украину сократился вдвое - СМИ

В январе 2026 года Грузия экспортировала 4,1 млн литров вина, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это следует из материалов Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Детали

Доходы Грузии от экспорта вина упали более чем на 6%, до 12,1 млн долларов.

Средняя экспортная цена снизилась с $3,05 до $2,9 за литр, то есть примерно на 5%.

Главным экспортным рынком по-прежнему остается Россия: продажи туда выросли с 6,9 млн долларов в январе 2025-го до 8 млн долларов в январе 2026-го, однако в других ключевых странах наблюдается резкое падение. Экспорт в Китай, Украину и Казахстан сократился вдвое, а в США – втрое. В то же время продажи в Польшу и Германию показали небольшой рост.

Грузия стала главным поставщиком вина в россию

Экспорт грузинского вина по странам в январе 2026 года:

Россия – 2,9 млн литров, $8 млн, средняя цена за литр – $2,6;

Польша – 328,8 тыс. литров, $918 тыс., средняя цена за литр – $2,7;

Германия – 108,7 тыс. литров, $478,7 тыс., средняя цена за литр – $4,4;

Китай – 135,8 тыс. литров, $433,8 тыс., средняя цена за литр – $3,1;

Украина – 134,2 тыс. л, $379,2 тыс., средняя цена за литр – $2,8;

Казахстан – 105,9 тыс. л, $364,3 тыс., средняя цена за литр – $3,4;

Латвия – 76,8 тыс. л, $262,7 тыс., средняя цена за литр – $3,4;

США – 31,7 тыс. л, $257,2 тыс., средняя цена за литр – $8,1;

Эстония – 39,3 тыс. л, $157,6 тыс., средняя цена за литр – $4,0;

Литва – 40,7 тыс. л, $137,9 тыс., средняя цена за литр – $3,3.

В 2025 году из Грузии было экспортировано 11,5 млн литров вина (+2% год к году) стоимостью 38,7 млн долларов (+7%).