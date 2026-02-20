Експорт грузинського вина до України скоротився удвічі - ЗМІ

У січні 2026 року Грузія експортувала 4,1 млн літрів вина, що на 3,3% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Це випливає із матеріалів Національної служби статистики Грузії ("Сакстат"), передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Доходи Грузії від експорту вина впали більш ніж на 6%, до 12,1 млн доларів.

Середня експортна ціна знизилася з $3,05 до $2,9 за літр, тобто приблизно на 5%.

Головним експортним ринком, як і раніше, залишається росія: продажі туди зросли з 6,9 млн доларів у січні 2025-го до 8 млн доларів у січні 2026-го, проте в інших ключових країнах спостерігається різке падіння. Експорт до Китаю, України та Казахстану скоротився вдвічі, а до США – утричі. У той же час продажі в Польщу та Німеччину показали невелике зростання.

Грузія стала головним постачальником вина у росію

Експорт грузинського вина країнами у січні 2026 року:

росія – 2,9 млн літрів, $8 млн, середня ціна за літр – $2,6;

Польща – 328,8 тис. літрів, $918 тис., середня ціна за літр – $2,7;

Німеччина – 108,7 тис. літрів, $478,7 тис., середня ціна за літр – $4,4;

Китай – 135,8 тис. літрів, $433,8 тис., середня ціна за літр – $3,1;

Україна – 134,2 тис. л, $379,2 тис., середня ціна за літр – $2,8;

Казахстан – 105,9 тис. л, $364,3 тис., середня ціна за літр – $3,4;

Латвія – 76,8 тис. л, $262,7 тис., середня ціна за літр – $3,4;

США – 31,7 тис. л, $257,2 тис., середня ціна за літр – $8,1;

Естонія – 39,3 тис. л, $157,6 тис., середня ціна за літр – $4,0;

Литва – 40,7 тис. л, $137,9 тис., середня ціна за літр – $3,3.

У 2025 році з Грузії було експортовано 11,5 млн. літрів вина (+2% рік до року) вартістю 38,7 млн. доларів (+7%).