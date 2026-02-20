Експорт грузинського вина до України скоротився удвічі - ЗМІ

$43.270.03
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 10847 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 14257 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 15915 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 18372 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 33883 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13743 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20348 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50326 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83000 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ 20 лютого, 08:31
Орбан випустив агітаційний ролик з кадрами із Зеленським перед виборами 20 лютого, 09:36
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити 20 лютого, 11:49
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни 13:28
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість 13:32
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити 20 лютого, 11:49
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби 19 лютого, 14:22
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Рафаель Гроссі
Олена Зеленська
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Китай
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни 13:28
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ 20 лютого, 08:31
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС 20 лютого, 06:37
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО 20 лютого, 06:27
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого 19 лютого, 21:12
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Експорт грузинського вина до України скоротився удвічі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 98 перегляди

У січні 2026 року Грузія експортувала 4,1 млн літрів вина, що на 3,3% менше, ніж у січні 2025 року. Доходи від експорту впали до $12,1 млн, при цьому продажі до росії зросли до $8 млн.

Експорт грузинського вина до України скоротився удвічі - ЗМІ

У січні 2026 року Грузія експортувала 4,1 млн літрів вина, що на 3,3% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Це випливає із матеріалів Національної служби статистики Грузії ("Сакстат"), передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Доходи Грузії від експорту вина впали більш ніж на 6%, до 12,1 млн доларів.

Середня експортна ціна знизилася з $3,05 до $2,9 за літр, тобто приблизно на 5%.

Головним експортним ринком, як і раніше, залишається росія: продажі туди зросли з 6,9 млн доларів у січні 2025-го до 8 млн доларів у січні 2026-го, проте в інших ключових країнах спостерігається різке падіння. Експорт до Китаю, України та Казахстану скоротився вдвічі, а до США – утричі. У той же час продажі в Польщу та Німеччину показали невелике зростання.

Грузія стала головним постачальником вина у росію20.06.23, 15:31 • 1099472 перегляди

Експорт грузинського вина країнами у січні 2026 року:

  • росія – 2,9 млн літрів, $8 млн, середня ціна за літр – $2,6;
    • Польща – 328,8 тис. літрів, $918 тис., середня ціна за літр – $2,7;
      • Німеччина – 108,7 тис. літрів, $478,7 тис., середня ціна за літр – $4,4;
        • Китай – 135,8 тис. літрів, $433,8 тис., середня ціна за літр – $3,1;
          • Україна – 134,2 тис. л, $379,2 тис., середня ціна за літр – $2,8;
            • Казахстан – 105,9 тис. л, $364,3 тис., середня ціна за літр – $3,4;
              • Латвія – 76,8 тис. л, $262,7 тис., середня ціна за літр – $3,4;
                • США – 31,7 тис. л, $257,2 тис., середня ціна за літр – $8,1;
                  • Естонія – 39,3 тис. л, $157,6 тис., середня ціна за літр – $4,0;
                    • Литва – 40,7 тис. л, $137,9 тис., середня ціна за літр – $3,3.

                      У 2025 році з Грузії було експортовано 11,5 млн. літрів вина (+2% рік до року) вартістю 38,7 млн. доларів (+7%).

                      Антоніна Туманова

