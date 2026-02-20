Експорт грузинського вина до України скоротився удвічі - ЗМІ
Київ • УНН
У січні 2026 року Грузія експортувала 4,1 млн літрів вина, що на 3,3% менше, ніж у січні 2025 року. Доходи від експорту впали до $12,1 млн, при цьому продажі до росії зросли до $8 млн.
У січні 2026 року Грузія експортувала 4,1 млн літрів вина, що на 3,3% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Це випливає із матеріалів Національної служби статистики Грузії ("Сакстат"), передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
Деталі
Доходи Грузії від експорту вина впали більш ніж на 6%, до 12,1 млн доларів.
Середня експортна ціна знизилася з $3,05 до $2,9 за літр, тобто приблизно на 5%.
Головним експортним ринком, як і раніше, залишається росія: продажі туди зросли з 6,9 млн доларів у січні 2025-го до 8 млн доларів у січні 2026-го, проте в інших ключових країнах спостерігається різке падіння. Експорт до Китаю, України та Казахстану скоротився вдвічі, а до США – утричі. У той же час продажі в Польщу та Німеччину показали невелике зростання.
Експорт грузинського вина країнами у січні 2026 року:
- росія – 2,9 млн літрів, $8 млн, середня ціна за літр – $2,6;
- Польща – 328,8 тис. літрів, $918 тис., середня ціна за літр – $2,7;
- Німеччина – 108,7 тис. літрів, $478,7 тис., середня ціна за літр – $4,4;
- Китай – 135,8 тис. літрів, $433,8 тис., середня ціна за літр – $3,1;
- Україна – 134,2 тис. л, $379,2 тис., середня ціна за літр – $2,8;
- Казахстан – 105,9 тис. л, $364,3 тис., середня ціна за літр – $3,4;
- Латвія – 76,8 тис. л, $262,7 тис., середня ціна за літр – $3,4;
- США – 31,7 тис. л, $257,2 тис., середня ціна за літр – $8,1;
- Естонія – 39,3 тис. л, $157,6 тис., середня ціна за літр – $4,0;
- Литва – 40,7 тис. л, $137,9 тис., середня ціна за літр – $3,3.
У 2025 році з Грузії було експортовано 11,5 млн. літрів вина (+2% рік до року) вартістю 38,7 млн. доларів (+7%).