Компанія Saudi Aramco хоче купити українські дрони для захисту нафтових родовищ від атак Ірану

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Нафтовий гігант веде переговори з компаніями SkyFall та Wild Hornets про закупівлю перехоплювачів. Також обговорюється постачання систем РЕБ від Phantom.

Компанія Saudi Aramco хоче купити українські дрони для захисту нафтових родовищ від атак Ірану

Нафтова компанія Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів, які можуть допомогти захистити її нафтові родовища від іранських атак. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає УНН

Нафтовий гігант Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями про придбання перехоплюючих дронів, які могли б допомогти захистити нафтові родовища від іранських атак 

- пише видання. 

Компанія поспішає забезпечити себе дронами, випередивши власний уряд і регіональних конкурентів, зокрема Катар. Aramco веде переговори з українськими компаніями SkyFall і Wild Hornets, які виробляють дрони-перехоплювачі. 

Саудівський уряд вже веде переговори з Україною про придбання таких дронів.

Саудівські чиновники також провели переговори з українською компанією Phantom Defense, яка виробляє системи РЕБ, призначені для блокування комунікацій дронів.

Нагадаємо 

Компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corporation була відібрана для участі в конкурсі на отримання контрактів у рамках програми Пентагону Drone Dominance Program, за якою Сполучені Штати планують закупити тисячі недорогих ударних безпілотників.

Павло Башинський

