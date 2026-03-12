Компанія Saudi Aramco хоче купити українські дрони для захисту нафтових родовищ від атак Ірану

Нафтова компанія Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі дронів-перехоплювачів, які можуть допомогти захистити її нафтові родовища від іранських атак. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає УНН.

Компанія поспішає забезпечити себе дронами, випередивши власний уряд і регіональних конкурентів, зокрема Катар. Aramco веде переговори з українськими компаніями SkyFall і Wild Hornets, які виробляють дрони-перехоплювачі.

Саудівський уряд вже веде переговори з Україною про придбання таких дронів.

Саудівські чиновники також провели переговори з українською компанією Phantom Defense, яка виробляє системи РЕБ, призначені для блокування комунікацій дронів.

