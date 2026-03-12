Компания Saudi Aramco хочет купить украинские дроны для защиты нефтяных месторождений от атак Ирана

Нефтяная компания Saudi Aramco ведет переговоры как минимум с двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков, которые могут помочь защитить ее нефтяные месторождения от иранских атак. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН.

Компания спешит обеспечить себя дронами, опередив собственное правительство и региональных конкурентов, в частности Катар. Aramco ведет переговоры с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики.

Саудовское правительство уже ведет переговоры с Украиной о приобретении таких дронов.

Саудовские чиновники также провели переговоры с украинской компанией Phantom Defense, которая производит системы РЭБ, предназначенные для блокировки коммуникаций дронов.

Напомним

Компания Ukrainian Defense Drones Tech Corporation была отобрана для участия в конкурсе на получение контрактов в рамках программы Пентагона Drone Dominance Program, по которой Соединенные Штаты планируют закупить тысячи недорогих ударных беспилотников.