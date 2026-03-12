$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
16:05 • 10059 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 17751 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 20669 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 14488 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 14641 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 13015 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 21808 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39248 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49122 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 58283 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Компания Saudi Aramco хочет купить украинские дроны для защиты нефтяных месторождений от атак Ирана

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

Нефтяной гигант ведет переговоры с компаниями SkyFall и Wild Hornets о закупке перехватчиков. Также обсуждается поставка систем РЭБ от Phantom.

Компания Saudi Aramco хочет купить украинские дроны для защиты нефтяных месторождений от атак Ирана

Нефтяная компания Saudi Aramco ведет переговоры как минимум с двумя украинскими компаниями о покупке дронов-перехватчиков, которые могут помочь защитить ее нефтяные месторождения от иранских атак. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает УНН

Нефтяной гигант Saudi Aramco ведет переговоры как минимум с двумя украинскими компаниями о приобретении перехватывающих дронов, которые могли бы помочь защитить нефтяные месторождения от иранских атак 

- пишет издание. 

Компания спешит обеспечить себя дронами, опередив собственное правительство и региональных конкурентов, в частности Катар. Aramco ведет переговоры с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets, которые производят дроны-перехватчики. 

Саудовское правительство уже ведет переговоры с Украиной о приобретении таких дронов.

Саудовские чиновники также провели переговоры с украинской компанией Phantom Defense, которая производит системы РЭБ, предназначенные для блокировки коммуникаций дронов.

Напомним 

Компания Ukrainian Defense Drones Tech Corporation была отобрана для участия в конкурсе на получение контрактов в рамках программы Пентагона Drone Dominance Program, по которой Соединенные Штаты планируют закупить тысячи недорогих ударных беспилотников.

Павел Башинский

