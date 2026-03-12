Український FPV-дрон компанії F-Drones обрано Пентагоном для озброєння армії США - The New York Times

Компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corporation була відібрана для участі в конкурсі на отримання контрактів у рамках програми Пентагону Drone Dominance Program, за якою Сполучені Штати планують закупити тисячі недорогих ударних безпілотників. Про це йдеться у статті The New York Times "Україна досягла важливої віхи: виробництво дронів без китайських компонентів", передає УНН.

Як зазначають у "The New York Times", Ukrainian Defense Drones Tech Corporation представляла у конкурсі дрон українського виробництва від бренда F-Drones.

За даними видання, F-Drones виготовляє ударні квадрокоптери типу FPV, "саме такі дрони використовувалися частіше за інші безпілотники для знищення російської важкої техніки. Стверджується, що F-Drones виробляє більшість компонентів самостійно, а решту постачають переважно європейські компанії.

"Компанія розпочала виробництво дронів у 2023 році. Спочатку всі її компоненти були китайського походження. Однак уже протягом року компанії вдалося локалізувати виробництво карбонових рам та антен. До 2025 року вона розширила виробництво і почала виготовляти польотні контролери, регулятори швидкості, радіомодеми та системи відеопередачі. Згодом компанія отримала доступ і до технологій виробництва камер, які планує випускати в Європі. Наразі ж камери закуповуються в іншої української компанії, що імпортує комплектуючі з Європи", - йдеться в матеріалі.

За даними джерел нашої редакції в українській defense tech індустрії, F-Drones є одним з найбільших українських виробників fpv-дронів. Компанія відома своїми БпЛА F7, F10 та перехоплювачами шахедів – LITAVR. Саме квадрокоптер F10, за інформацією редакції, планується до постачання армії США.

За підсумками 2025 року, дрон F7 визнали найрезультативнішим засобом ураження на фронті. Про це свідчать дані державної програми "Армія дронів. Бонус". Зокрема, цей БпЛА від F-Drones зайняв перше місце в рейтингу за кількістю уражень важкої техніки, а також визнаний одним серед кращих засобів в категоріях "найбільше уражень легкої техніки" "найбільше уражень особового складу противника", "найбільше уражень FPV", "найрезультативніший засіб у війні дронів".

Раніше повідомлялось, що за підсумками конкурсу Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).