Скотт Бессент

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23681 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148492 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134551 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132125 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195029 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77283 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Трамп хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів

Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.

Новини Світу • 12 квітня, 12:55 • 4935 перегляди
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Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Запровадження мит США проти ЄС і Китаю – це запрошення до переговорів. Можливі мита ЄС проти США будуть важелем тиску, а не реальними намірами.

Економіка • 9 квітня, 07:20 • 406920 перегляди

Делегація України планує відвідати США для переговорів щодо угоди про копалини наприкінці тижня - Bloomberg

Українська делегація відвідає США 11-12 квітня для переговорів щодо угоди про корисні копалини. Візит є продовженням онлайн-переговорів між Вашингтоном і Києвом.

Економіка • 8 квітня, 10:19 • 157683 перегляди

Китай пообіцяв "боротися до кінця" після погрози Трампа додатковими митами у 50%

Китай пообіцяв вжити контрзаходів та «боротися до кінця», якщо США запровадять додаткові 50% мита на китайський імпорт. Пекін готовий девальвувати юань, щоб компенсувати митний тиск США.

Економіка • 8 квітня, 07:07 • 11806 перегляди

США можуть отримувати 600 мільярдів доларів на рік з нових митних зборів - Бессент

За словами очільника Мінфіну США, митні збори можуть приносити країні до 600 млрд доларів на рік. Ці кошти профінансують допомогу малозабезпеченим американцям.

Економіка • 5 квітня, 11:31 • 19357 перегляди

Міністр фінансів США вважає вигідною для України угоду щодо копалини і очікує на її підписання

Міністр фінансів США заявив про угоду з Україною щодо корисних копалин, яка може стати довгостроковим економічним партнерством. Її вважають частиною мирного плану Трампа.

Економіка • 5 квітня, 03:13 • 11589 перегляди

Наступного тижня юристи представлять Зеленському український драфт угоди з США

Володимир Зеленський заявив, що юристи вже наступного тижня представлять основні пункти українського драфту угоди про корисні копалини із США. Після цього технічна команда буде готова до відрядження у США.

Економіка • 4 квітня, 18:32 • 270369 перегляди
Ексклюзив

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

Мита США у 10% для України несуттєві через малий обсяг торгівлі. Експерти попереджають, що економічна політика Трампа може спровокувати світову кризу, особливо для самої Америки.

Економіка • 3 квітня, 09:14 • 374457 перегляди

Міністр фінансів США закликав не відповідати на нові мита Трампа: каже, "зачекаємо і подивимося" на переговорах

Міністр фінансів США закликав торгових партнерів не відповідати на нові мита Трампа. Україна зіткнеться з 10% митом.

Економіка • 3 квітня, 06:38 • 5608 перегляди

Угода про копалини: американський міністр анонсував можливий візит делегації України до США

Українська делегація може приїхати до США вже цього тижня для обговорення угоди щодо корисних копалин. Угода важлива для американського та українського народів.

Економіка • 3 квітня, 06:21 • 6536 перегляди

Трамп вирішує фінальні деталі щодо мит: лідери Європи готуються до тарифних воєн з США

Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді, розглядаючи захист власних економічних інтересів.

Новини Світу • 1 квітня, 07:02 • 17605 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

Міністри закордонних справ європейських країн заявили про готовність посилити тиск на росію санкціями. Це робиться, щоб перешкодити веденню війни та забезпечити Україні справедливий мир.

Війна • 31 березня, 15:34 • 39262 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743287 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Уряд України працює над угодою зі США щодо корисних копалин, яка відображатиме інтереси України. Зеленський заявив, що США запропонували нову версію угоди.

Економіка • 28 березня, 11:39 • 174106 перегляди

США не виключають підписання угоди про економічне партнерство з Україною наступного тижня

Міністр фінансів США заявив, що документ про економічне партнерство вже передано Україні на розгляд. Сподіваються на підписання угоди наступного тижня.

Економіка • 27 березня, 11:29 • 20419 перегляди

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

За словами Скотта Бессента, президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти росії, якщо це допоможе у переговорах. Послаблення санкцій також можливе, залежно від дій російської влади.

Війна • 27 березня, 00:49 • 123086 перегляди

Туреччина прагне продовжити звільнення від санкцій США для купівлі російського газу

Туреччина прагне продовжити звільнення від санкцій США, щоб продовжувати імпорт російського газу. Термін дії поточних пільг для "Газпромбанку" закінчується 20 березня.

Економіка • 13 березня, 13:19 • 14957 перегляди

Іран відмовляється від переговорів з США щодо своєї ядерної програми, доки "лунають погрози"

Глава МЗС Ірану заявив про відмову від прямих переговорів зі США щодо ядерної програми через політику тиску. Крім того, Арагчі попередив, що військовий напад на Іран призведе до регіональної пожежі.

Новини Світу • 7 березня, 17:01 • 20408 перегляди

США рішуче використовуватиме санкції проти росії, якщо це допоможе перемир’ю – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність посилити санкції проти російських енергоносіїв заради перемир'я в Україні. Адміністрація також планує закрити нафтовий сектор Ірану новими санкціями.

Економіка • 6 березня, 18:48 • 23536 перегляди