Скотт Бессент

Іран відмовляється від переговорів з США щодо своєї ядерної програми, доки "лунають погрози"

Глава МЗС Ірану заявив про відмову від прямих переговорів зі США щодо ядерної програми через політику тиску. Крім того, Арагчі попередив, що військовий напад на Іран призведе до регіональної пожежі.