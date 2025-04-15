Скотт Бессент

Адміністрація Трампа має намір укласти велику кількість торговельних угод за короткий термін. На цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн.
Запровадження мит США проти ЄС і Китаю – це запрошення до переговорів. Можливі мита ЄС проти США будуть важелем тиску, а не реальними намірами.
Українська делегація відвідає США 11-12 квітня для переговорів щодо угоди про корисні копалини. Візит є продовженням онлайн-переговорів між Вашингтоном і Києвом.
Китай пообіцяв вжити контрзаходів та «боротися до кінця», якщо США запровадять додаткові 50% мита на китайський імпорт. Пекін готовий девальвувати юань, щоб компенсувати митний тиск США.
За словами очільника Мінфіну США, митні збори можуть приносити країні до 600 млрд доларів на рік. Ці кошти профінансують допомогу малозабезпеченим американцям.
Міністр фінансів США заявив про угоду з Україною щодо корисних копалин, яка може стати довгостроковим економічним партнерством. Її вважають частиною мирного плану Трампа.
Володимир Зеленський заявив, що юристи вже наступного тижня представлять основні пункти українського драфту угоди про корисні копалини із США. Після цього технічна команда буде готова до відрядження у США.
Мита США у 10% для України несуттєві через малий обсяг торгівлі. Експерти попереджають, що економічна політика Трампа може спровокувати світову кризу, особливо для самої Америки.
Міністр фінансів США закликав торгових партнерів не відповідати на нові мита Трампа. Україна зіткнеться з 10% митом.
Українська делегація може приїхати до США вже цього тижня для обговорення угоди щодо корисних копалин. Угода важлива для американського та українського народів.
Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді, розглядаючи захист власних економічних інтересів.
Міністри закордонних справ європейських країн заявили про готовність посилити тиск на росію санкціями. Це робиться, щоб перешкодити веденню війни та забезпечити Україні справедливий мир.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
Уряд України працює над угодою зі США щодо корисних копалин, яка відображатиме інтереси України. Зеленський заявив, що США запропонували нову версію угоди.
Міністр фінансів США заявив, що документ про економічне партнерство вже передано Україні на розгляд. Сподіваються на підписання угоди наступного тижня.
За словами Скотта Бессента, президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти росії, якщо це допоможе у переговорах. Послаблення санкцій також можливе, залежно від дій російської влади.
Туреччина прагне продовжити звільнення від санкцій США, щоб продовжувати імпорт російського газу. Термін дії поточних пільг для "Газпромбанку" закінчується 20 березня.
Глава МЗС Ірану заявив про відмову від прямих переговорів зі США щодо ядерної програми через політику тиску. Крім того, Арагчі попередив, що військовий напад на Іран призведе до регіональної пожежі.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність посилити санкції проти російських енергоносіїв заради перемир'я в Україні. Адміністрація також планує закрити нафтовий сектор Ірану новими санкціями.