Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Трамп анонсував розмову із главою Китаю у п'ятницю

Київ • УНН

 • 696 перегляди

Президент США Дональд Трамп проведе розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю. Цьому передувала успішна торговельна зустріч у Європі, де також досягнуто угоди щодо компанії, яку "молодь хотіла врятувати".

Трамп анонсував розмову із главою Китаю у п'ятницю

Президент Дональд Трамп заявив, що проведе з главою Китаю  Сі Цзіньпіном розмову в п'ятницю. Також сказав, що велика торгівельна зустріч у Європі між США та КНР пройшла дуже добре, передає УНН.

Велика торговельна зустріч у Європі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм пройшла дуже добре! Вона незабаром завершиться. Також було досягнуто угоди щодо "певної" компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати. Вони будуть дуже щасливі! Я розмовлятиму з президентом Сі у п'ятницю. Наші стосунки залишаються дуже міцними!!! 

- написав Трамп у Truth Social.

Доповнення

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що США та Китай близькі до досягнення угоди щодо платформи соціальних мереж TikTok, але угода може залежати від вимог Китаю про торговельні поступки.

Раніше Financial Times писало, що перспективи саміту Трампа і Сі в Пекіні затьмарюють митні тарифи та питання фентаніл.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, відповідаючи на повідомлення про те, що США нещодавно закликали членів G7 та НАТО колективно запровадити додаткові тарифи на Китай за купівлю російської нафти, заявив, що співпраця Китаю з росією "є легітимною, законною та бездоганною".

Анна Мурашко

Новини Світу
Truth Social
Скотт Бессент
TikTok
Financial Times
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки