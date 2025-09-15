Трамп анонсував розмову із главою Китаю у п'ятницю

Президент Дональд Трамп заявив, що проведе з главою Китаю Сі Цзіньпіном розмову в п'ятницю. Також сказав, що велика торгівельна зустріч у Європі між США та КНР пройшла дуже добре, передає УНН.

Велика торговельна зустріч у Європі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм пройшла дуже добре! Вона незабаром завершиться. Також було досягнуто угоди щодо "певної" компанії, яку молодь у нашій країні дуже хотіла врятувати. Вони будуть дуже щасливі! Я розмовлятиму з президентом Сі у п'ятницю. Наші стосунки залишаються дуже міцними!!! - написав Трамп у Truth Social.

Доповнення

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що США та Китай близькі до досягнення угоди щодо платформи соціальних мереж TikTok, але угода може залежати від вимог Китаю про торговельні поступки.

Раніше Financial Times писало, що перспективи саміту Трампа і Сі в Пекіні затьмарюють митні тарифи та питання фентаніл.

Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, відповідаючи на повідомлення про те, що США нещодавно закликали членів G7 та НАТО колективно запровадити додаткові тарифи на Китай за купівлю російської нафти, заявив, що співпраця Китаю з росією "є легітимною, законною та бездоганною".