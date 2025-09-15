США і Китай близькі до угоди щодо TikTok, але це може залежати від торговельних поступок - міністр
Київ • УНН
США та Китай наближаються до угоди щодо TikTok, проте її укладання може залежати від торговельних поступок з боку Китаю. Переговори в Мадриді стосуються продажу TikTok компанією Bytedance та ширших економічних питань.
США та Китай близькі до досягнення угоди щодо платформи соціальних мереж TikTok, але угода може залежати від вимог Китаю про торговельні поступки, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок перед початком другого дня переговорів у Мадриді, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Делегації США та Китаю обговорюють продаж TikTok китайською компанією Bytedance у межах ширших переговорів щодо мит та економічної політики.
"Наші китайські колеги звернулися з дуже агресивною пропозицією", - заявив Бессент.
"Побачимо, чи зможемо ми досягти цього на цей час. Ми не готові жертвувати національною безпекою задля застосунку для соціальних мереж", - сказав він.
У неділю офіційні особи США і Китаю на чолі з віце-прем'єром Хе Ліфеном завершили перший день переговорів у Мадриді, присвячених напруженим торговим відносинам, наближення терміну продажу активів TikTok, на тлі вимог Вашингтона до своїх союзників ввести мита на імпорт з Китаю через закупівлю російської нафти.
TikTok може бути заборонено у США, якщо він не перейде в американську власність. Найбільш ймовірним результатом мадридських переговорів вважається чергове продовження дедлайну, встановленого для власника TikTok, компанії ByteDance, для продажу своїх активів у США до 17 вересня, в іншому випадку він зіткнеться із згортанням роботи у США, пише видання.
Останній раунд переговорів між США та Китаєм, що проходить у Паласіо-де-Санта-Крус, де знаходиться Міністерство закордонних справ Іспанії, є четвертим за чотири місяці.
Бессент заявив, що обидві сторони досягли суттєвого прогресу в технічних деталях, але досягнення угоди з інших питань буде складним завданням.
За його словами, продовження дедлайну для продажу TikTok значною мірою залежатиме від того, як пройдуть переговори в понеділок.
"З точки зору Китаю, вони розглядають різноманітні питання як невід'ємну частину потенційної угоди щодо TikTok, чи то мита, чи інші заходи, вжиті протягом багатьох років", - сказав присутній на переговорах торговий представник США Джеймісон Грір.
Але Сполучені Штати не в змозі просто скасувати кожен захід, який вони коли-небудь вживали, щоб спробувати вирішити проблему, додав він.
"Нам все ще потрібно пройти переговори та обговорення спільного розуміння, і я не думаю, що зараз саме час просто відкликати всі ці заходи", -зазначив він.
Офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Китай не має нової інформації.
"Що стосується TikTok, Китай неодноразово заявляв свою позицію", - заявив Лінь на пресконференції в Пекіні в понеділок.
