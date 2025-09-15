$41.280.03
США і Китай близькі до угоди щодо TikTok, але це може залежати від торговельних поступок - міністр

Київ • УНН

 • 586 перегляди

США та Китай наближаються до угоди щодо TikTok, проте її укладання може залежати від торговельних поступок з боку Китаю. Переговори в Мадриді стосуються продажу TikTok компанією Bytedance та ширших економічних питань.

США і Китай близькі до угоди щодо TikTok, але це може залежати від торговельних поступок - міністр

США та Китай близькі до досягнення угоди щодо платформи соціальних мереж TikTok, але угода може залежати від вимог Китаю про торговельні поступки, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент у понеділок перед початком другого дня переговорів у Мадриді, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Делегації США та Китаю обговорюють продаж TikTok китайською компанією Bytedance у межах ширших переговорів щодо мит та економічної політики.

"Наші китайські колеги звернулися з дуже агресивною пропозицією", - заявив Бессент.

"Побачимо, чи зможемо ми досягти цього на цей час. Ми не готові жертвувати національною безпекою задля застосунку для соціальних мереж", - сказав він.

У неділю офіційні особи США і Китаю на чолі з віце-прем'єром Хе Ліфеном завершили перший день переговорів у Мадриді, присвячених напруженим торговим відносинам, наближення терміну продажу активів TikTok, на тлі вимог Вашингтона до своїх союзників ввести мита на імпорт з Китаю через закупівлю російської нафти.

TikTok може бути заборонено у США, якщо він не перейде в американську власність. Найбільш ймовірним результатом мадридських переговорів вважається чергове продовження дедлайну, встановленого для власника TikTok, компанії ByteDance, для продажу своїх активів у США до 17 вересня, в іншому випадку він зіткнеться із згортанням роботи у США, пише видання.

Останній раунд переговорів між США та Китаєм, що проходить у Паласіо-де-Санта-Крус, де знаходиться Міністерство закордонних справ Іспанії, є четвертим за чотири місяці.

Бессент заявив, що обидві сторони досягли суттєвого прогресу в технічних деталях, але досягнення угоди з інших питань буде складним завданням.

За його словами, продовження дедлайну для продажу TikTok значною мірою залежатиме від того, як пройдуть переговори в понеділок.

"З точки зору Китаю, вони розглядають різноманітні питання як невід'ємну частину потенційної угоди щодо TikTok, чи то мита, чи інші заходи, вжиті протягом багатьох років", - сказав присутній на переговорах торговий представник США Джеймісон Грір.

Але Сполучені Штати не в змозі просто скасувати кожен захід, який вони коли-небудь вживали, щоб спробувати вирішити проблему, додав він.

"Нам все ще потрібно пройти переговори та обговорення спільного розуміння, і я не думаю, що зараз саме час просто відкликати всі ці заходи", -зазначив він.

Офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Китай не має нової інформації.

"Що стосується TikTok, Китай неодноразово заявляв свою позицію", - заявив Лінь на пресконференції в Пекіні в понеділок.

Трамп анонсував переговори з Китаєм щодо угоди по TikTok05.07.25, 12:51 • 2130 переглядiв

Юлія Шрамко

