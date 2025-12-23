$42.250.09
49.470.12
ukenru
Ексклюзив
06:30 • 204 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 14416 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 29364 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 42360 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 30767 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 28922 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 26376 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 24339 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21318 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18499 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
78%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активність ворожих дронів змінила маршрути низки пасажирських поїздів в Україні: Укрзалізниця назвала рейси00:39 • 10454 перегляди
"Всі втомилися від цієї війни": Трамп зробив заяву щодо "мирних переговорів"02:14 • 10880 перегляди
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень: у Кіберполіції розповіли деталіPhoto02:50 • 9832 перегляди
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News04:02 • 9840 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури05:45 • 10878 перегляди
Публікації
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 42364 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 39600 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 69247 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 91145 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 126052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 12803 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 15592 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 38156 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 35484 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 37201 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Washington Post
YouTube

Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів

Київ • УНН

 • 204 перегляди

На початок грудня 2025 року офіційні делегації на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським здійснили понад 50 закордонних візитів. Облік витрат на їх організацію окремо не ведеться, а відомості про підготовку візитів є інформацією з обмеженим доступом.

Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів

Станом на початок грудня було здійснено понад 50 закордонних візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на запит УНН.

Деталі

У 2025 році (на час надходження запиту; 8 грудня - ред.) було здійснено 50 закордонних візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України

 - повідомили в ДУС.

Там додали, що облік витрат на організацію закордонних візитів Президента України окремо не ведеться.

Відомості щодо підготовки та проведення заходів за участю Президента України, у тому числі закордонних візитів, протокольних заходів за участю Глави держави або уповноважених ним осіб, віднесено до інформації з обмеженим доступом

- уточнили в ДУС.

Доповнення

Зазначимо, у понеділок, 1 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу і зустрівся з Макроном01.12.25, 12:10 • 3794 перегляди

Тоді ж увечері Зеленський з дружиною Оленою розпочали перший офіційний візит до Ірландії.

Зеленський та перша леді розпочали візит до Ірландії02.12.25, 08:14 • 3785 переглядiв

У понеділок, 8 грудня, Президент здійснив візит до Лондона, де провів зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та європейськими лідерами.

Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні 08.12.25, 19:26 • 35636 переглядiв

Наступного дня, 9 грудня, Зеленський прибув до Італії на зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Перед цим він зустрічався з Папою Римським.

Президент прибув до резиденції італійського прем'єра на зустріч з Мелоні09.12.25, 16:43 • 3531 перегляд

У неділю, 14 грудня, Президент відвідав Німеччину для зустрічі з американською делегацією. Переговори стосувалися гарантій безпеки для України, щоб уникнути повторення досвіду Будапештського меморандуму та вторгнення росії.

Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією14.12.25, 14:42 • 4342 перегляди

У вівторок, 16 грудня, Зеленський приземлився в Нідерландах, де перебував з офіційним візитом. Зокрема, Президент зустрічався з прем'єр-міністром Діком Схоофом та королем Віллемом-Александром, щоб обговорити мирні переговори та підтримку України.

Президент України прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей 16.12.25, 01:31 • 3298 переглядiв

 У четвер, 18 грудня, Зеленський прибув до Брюсселя на вирішальний саміт ЄС, де було розглянути питання фінансування для України на наступні роки.

ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради19.12.25, 04:37 • 23833 перегляди

Увечері 18 грудня, Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.

Зеленський вперше офіційно зустрівся з Навроцьким у Варшаві19.12.25, 11:12 • 5161 перегляд

До слова, за інформацією ЗМІ, Зеленський після вступу на посаду президента України у 2019 році здійснив 134 закордонні візити, з яких 48 - торік.

Найчастіше глава держави відвідував Німеччину, Францію, США, Польщу та Бельгію. 

Як зазначалося вище, у ДУС не ведуть облік витрат на організацію закордонних візитів Президента, проте, відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", у цьому році ДУС було передбачено 782 млн 277,3 тис. гривень за програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України".

У бюджеті на наступний рік, за вказаною програмою, передбачено 877 млн 696,1 тис. гривень.

ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік03.12.25, 15:22 • 32074 перегляди

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Державний бюджет
Війна в Україні
Ірландія
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Брюссель
Париж
Франція
Бельгія
Італія
Німеччина
Нідерланди
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон
Польща