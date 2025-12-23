Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів

Станом на початок грудня було здійснено понад 50 закордонних візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили у Державному управлінні справами у відповідь на запит УНН.

У 2025 році (на час надходження запиту; 8 грудня - ред.) було здійснено 50 закордонних візитів офіційних делегацій на чолі з Президентом України - повідомили в ДУС.

Там додали, що облік витрат на організацію закордонних візитів Президента України окремо не ведеться.

Відомості щодо підготовки та проведення заходів за участю Президента України, у тому числі закордонних візитів, протокольних заходів за участю Глави держави або уповноважених ним осіб, віднесено до інформації з обмеженим доступом - уточнили в ДУС.

Зазначимо, у понеділок, 1 грудня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу і зустрівся з Макроном

Тоді ж увечері Зеленський з дружиною Оленою розпочали перший офіційний візит до Ірландії.

Зеленський та перша леді розпочали візит до Ірландії

У понеділок, 8 грудня, Президент здійснив візит до Лондона, де провів зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та європейськими лідерами.

Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні

Наступного дня, 9 грудня, Зеленський прибув до Італії на зустріч з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Перед цим він зустрічався з Папою Римським.

Президент прибув до резиденції італійського прем'єра на зустріч з Мелоні

У неділю, 14 грудня, Президент відвідав Німеччину для зустрічі з американською делегацією. Переговори стосувалися гарантій безпеки для України, щоб уникнути повторення досвіду Будапештського меморандуму та вторгнення росії.

Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією

У вівторок, 16 грудня, Зеленський приземлився в Нідерландах, де перебував з офіційним візитом. Зокрема, Президент зустрічався з прем'єр-міністром Діком Схоофом та королем Віллемом-Александром, щоб обговорити мирні переговори та підтримку України.

Президент України прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей

У четвер, 18 грудня, Зеленський прибув до Брюсселя на вирішальний саміт ЄС, де було розглянути питання фінансування для України на наступні роки.

ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради

Увечері 18 грудня, Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.

Зеленський вперше офіційно зустрівся з Навроцьким у Варшаві

До слова, за інформацією ЗМІ, Зеленський після вступу на посаду президента України у 2019 році здійснив 134 закордонні візити, з яких 48 - торік.

Найчастіше глава держави відвідував Німеччину, Францію, США, Польщу та Бельгію.

Як зазначалося вище, у ДУС не ведуть облік витрат на організацію закордонних візитів Президента, проте, відповідно до закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", у цьому році ДУС було передбачено 782 млн 277,3 тис. гривень за програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України".

У бюджеті на наступний рік, за вказаною програмою, передбачено 877 млн 696,1 тис. гривень.

ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік