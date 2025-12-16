Президент України прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей

$42.190.08
49.470.05
ukenru
19:26 • 9616 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 32809 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 31690 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 26229 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 24211 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 38461 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 22866 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 22439 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22591 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22988 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.7м/с
87%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ15 грудня, 14:19 • 11303 перегляди
Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську17:53 • 6828 перегляди
Трамп запросив словацького прем'єра Фіцо до США для підписання ядерної угоди 18:12 • 3916 перегляди
"Вийшов з-під контролю": Туреччина збила дрон над Чорним моремVideo18:32 • 3858 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним22:21 • 4170 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 38461 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 35481 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 43161 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 90928 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 108688 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 28421 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 45522 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 46419 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 50569 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 85383 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Опалення
Forbes
FIFA (серія відеоігор)

Президент України прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів 16 грудня. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Діком Схоофом та королем Віллемом-Александром, щоб обговорити мирні переговори та підтримку України.

Президент України прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей

У ніч на 16 грудня Президент України Володимир Зеленський приземлився в Нідерландах, де перебуватиме з офіційним візитом, передає УНН.

Деталі

Про прибуття в європейську країну журналістам повідомив радник президента Дмитро Литвин.

У Гаазі Зеленський запланував зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, яка відбудеться в Катсгейсі - офіційній резиденції глави уряду. У переговорах також візьмуть участь міністри закордонних справ та оборони Нідерландів. Сторони обговорять мирні переговори та подальшу підтримку України.

Після цього президента України прийме король Нідерландів Віллем-Александр у палаці Гейс-тен-Бос.

Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня 15.12.25, 22:58 • 1344 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Гаага
Нідерланди
Володимир Зеленський