Президент України прибув до Нідерландів, де проведе низку зустрічей
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів 16 грудня. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Діком Схоофом та королем Віллемом-Александром, щоб обговорити мирні переговори та підтримку України.
У ніч на 16 грудня Президент України Володимир Зеленський приземлився в Нідерландах, де перебуватиме з офіційним візитом, передає УНН.
Деталі
Про прибуття в європейську країну журналістам повідомив радник президента Дмитро Литвин.
У Гаазі Зеленський запланував зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, яка відбудеться в Катсгейсі - офіційній резиденції глави уряду. У переговорах також візьмуть участь міністри закордонних справ та оборони Нідерландів. Сторони обговорять мирні переговори та подальшу підтримку України.
Після цього президента України прийме король Нідерландів Віллем-Александр у палаці Гейс-тен-Бос.
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня 15.12.25, 22:58 • 1344 перегляди