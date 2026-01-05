Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Київ • УНН
П'ятирічний хлопчик з Одеси, якого після візиту до стоматолога доправили в реанімацію, живий. Дитина перебуває у лікарні, їй надають необхідну допомогу.
В Одесі п'ятіричний хлопчик, якого після візиту до стоматолога, доправили в реанімаційне відділення обласної лікарні, - живий, передає УНН.
Раніше УНН повідомляв про смерть дитини після лікування під загальним наркозом в одній з одеських клінік.
"Дитина жива. Хлопчик перебуває у реанімації в стабільному стані", - повідомили УНН у медзакладі.
Хлопчика, в якого сталася зупинка дихання після візиту до стоматолога, одразу доправили до реанімації. Перед цим у клініці були надані усі необхідні реанімаційні заходи до прибуття бригади швидкої допомоги. Наразі дитина перебуває в лікарні, де їй надають всю необхідну допомогу. Стан дитини стабільний.