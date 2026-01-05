Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Киев • УНН
Пятилетний мальчик из Одессы, которого после визита к стоматологу доставили в реанимацию, жив. Ребенок находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.
В Одессе пятилетний мальчик, которого после визита к стоматологу доставили в реанимационное отделение областной больницы, - жив, передает УНН.
Ранее УНН сообщал о смерти ребенка после лечения под общим наркозом в одной из одесских клиник.
"Ребенок жив. Мальчик находится в реанимации в стабильном состоянии", - сообщили УНН в медучреждении.
Мальчика, у которого произошла остановка дыхания после визита к стоматологу, сразу доставили в реанимацию. Перед этим в клинике были оказаны все необходимые реанимационные мероприятия до прибытия бригады скорой помощи. Сейчас ребенок находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь. Состояние ребенка стабильное.