Эксклюзив
19:29 • 2846 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
14:42 • 21202 просмотра
5 января, 09:38 • 39140 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 44197 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 27036 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 32683 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 39140 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 98010 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 69550 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 94236 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98877 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
публикации
Эксклюзивы
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив

Киев • УНН

 • 2834 просмотра

Пятилетний мальчик из Одессы, которого после визита к стоматологу доставили в реанимацию, жив. Ребенок находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

В Одессе пятилетний мальчик, которого после визита к стоматологу доставили в реанимационное отделение областной больницы, - жив, передает УНН.

Ранее УНН сообщал о смерти ребенка после лечения под общим наркозом в одной из одесских клиник.

"Ребенок жив. Мальчик находится в реанимации в стабильном состоянии", - сообщили УНН в медучреждении.

Мальчика, у которого произошла остановка дыхания после визита к стоматологу, сразу доставили в реанимацию. Перед этим в клинике были оказаны все необходимые реанимационные мероприятия до прибытия бригады скорой помощи. Сейчас ребенок находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую помощь. Состояние ребенка стабильное.

Лилия Подоляк

