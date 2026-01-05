$42.290.12
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
09:38 • 16807 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
09:07 • 54790 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 51136 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 78943 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 88852 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 63585 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 67659 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63733 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 66193 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
У стоматології в Одесі помер хлопчик

Київ • УНН

 • 176 перегляди

В одеській стоматологічній клініці 5-річний хлопчик помер після лікування зубів під загальною анестезією. За попередньою інформацією, причиною смерті став анафілактичний шок.

У стоматології в Одесі помер хлопчик

У стоматологічній клініці в Одесі під час лікування зубів помер малолітній хлопчик, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася вчора в одній з приватних клінік. 5-річний хлопчик проходив лікування під загальною анестезією. Однак по завершенні ліквання дитина від наркозу не прокинулась.

Хлопчика госпіталізували до дитячої обласної лікарні, однак там дитина померла. За попередньою інформацією причиною смерті став анафілактичний шок.

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини22.03.25, 13:36 • 96991 перегляд

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
Одеса