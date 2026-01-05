У стоматології в Одесі помер хлопчик

У стоматологічній клініці в Одесі під час лікування зубів помер малолітній хлопчик, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася вчора в одній з приватних клінік. 5-річний хлопчик проходив лікування під загальною анестезією. Однак по завершенні ліквання дитина від наркозу не прокинулась.

Хлопчика госпіталізували до дитячої обласної лікарні, однак там дитина померла. За попередньою інформацією причиною смерті став анафілактичний шок.

