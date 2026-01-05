В стоматологии в Одессе умер мальчик

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 16625 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 54091 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 50778 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 78577 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 88574 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 63437 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 67564 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63698 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 66167 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 58215 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1м/с
52%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»5 января, 03:29 • 31782 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА5 января, 03:34 • 40534 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина5 января, 03:44 • 44648 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки5 января, 04:20 • 41322 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 40703 просмотра
публикации
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 1270 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 54050 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 135012 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 152750 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 160865 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Сергей Кислыця
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 38757 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 34243 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 33086 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 41877 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 87714 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Отопление

В стоматологии в Одессе умер мальчик

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В одесской стоматологической клинике 5-летний мальчик умер после лечения зубов под общей анестезией. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.

В стоматологии в Одессе умер мальчик

В стоматологической клинике в Одессе во время лечения зубов умер малолетний мальчик, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла вчера в одной из частных клиник. 5-летний мальчик проходил лечение под общей анестезией. Однако по завершении лечения ребенок от наркоза не проснулся.

Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу, однако там ребенок умер. По предварительной информации причиной смерти стал анафилактический шок.

В Киеве умер 7-летний мальчик после наркоза на приеме у стоматолога: полиция выясняет обстоятельства22.03.25, 13:36 • 96991 просмотр

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Одесса