В стоматологии в Одессе умер мальчик

В стоматологической клинике в Одессе во время лечения зубов умер малолетний мальчик, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла вчера в одной из частных клиник. 5-летний мальчик проходил лечение под общей анестезией. Однако по завершении лечения ребенок от наркоза не проснулся.

Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу, однако там ребенок умер. По предварительной информации причиной смерти стал анафилактический шок.

