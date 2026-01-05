В стоматологии в Одессе умер мальчик
В одесской стоматологической клинике 5-летний мальчик умер после лечения зубов под общей анестезией. По предварительной информации, причиной смерти стал анафилактический шок.
Детали
Трагедия произошла вчера в одной из частных клиник. 5-летний мальчик проходил лечение под общей анестезией. Однако по завершении лечения ребенок от наркоза не проснулся.
Мальчика госпитализировали в детскую областную больницу, однако там ребенок умер. По предварительной информации причиной смерти стал анафилактический шок.
