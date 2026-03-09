Трамп рассматривает возможность захвата Ормузского пролива из-за нефти

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью CBS News, что его администрация "думает" о захвате Ормузского пролива, передает УНН.

Детали

Сообщается, что президент США сообщил CBS News, что Ормузский пролив — один из важнейших энергетических узловых пунктов в мире, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти, — открыт, но Белый дом все еще "думает о его захвате".

Трамп заявил, что ВМС США будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив

Напомним

Цены на нефть резко выросли с начала войны с Ираном и колеблются около 100 долларов за баррель.