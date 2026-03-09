Трамп розглядає можливість захоплення Ормузької протоки через нафту
Київ • УНН
Адміністрація США вивчає варіант контролю над стратегічною протокою для нафтових поставок. Ціни на енергоносії тримаються на рівні 100 доларів за барель.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок в інтерв'ю CBS News, що його адміністрація "думає" про захоплення Ормузької протоки, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що президент США повідомив CBS News, що Ормузька протока — один з найважливіших енергетичних вузлових пунктів у світі, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти, — відкрита, але Білий дім все ще "думає про її захоплення".
Нагадаємо
Ціни на нафту різко зросли з початку війни з Іраном і коливаються близько 100 доларів за барель.