Трамп розглядає можливість захоплення Ормузької протоки через нафту

Київ • УНН

 • 1450 перегляди

Адміністрація США вивчає варіант контролю над стратегічною протокою для нафтових поставок. Ціни на енергоносії тримаються на рівні 100 доларів за барель.

Трамп розглядає можливість захоплення Ормузької протоки через нафту

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок в інтерв'ю CBS News, що його адміністрація "думає" про захоплення Ормузької протоки, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що президент США повідомив CBS News, що Ормузька протока — один з найважливіших енергетичних вузлових пунктів у світі, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти, — відкрита, але Білий дім все ще "думає про її захоплення".

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку03.03.26, 22:42 • 8433 перегляди

Нагадаємо

Ціни на нафту різко зросли з початку війни з Іраном і коливаються близько 100 доларів за барель.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран