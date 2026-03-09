Трамп розглядає можливість захоплення Ормузької протоки через нафту

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок в інтерв'ю CBS News, що його адміністрація "думає" про захоплення Ормузької протоки, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що президент США повідомив CBS News, що Ормузька протока — один з найважливіших енергетичних вузлових пунктів у світі, через який проходить приблизно п'ята частина світових поставок нафти, — відкрита, але Білий дім все ще "думає про її захоплення".

Нагадаємо

Ціни на нафту різко зросли з початку війни з Іраном і коливаються близько 100 доларів за барель.