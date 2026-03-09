$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 5324 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 12848 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 5332 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 22666 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 23444 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 43420 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63338 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 101783 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55300 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47010 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1.7м/с
39%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 28466 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25053 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21223 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28017 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15850 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 4382 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 15880 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 22666 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 28047 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 101783 перегляди
Актуальнi люди
Музикант
Андрій Шевченко
Урсула фон дер Ляєн
Alyona alyona
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 6058 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 21260 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 25088 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 33621 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 40353 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Золото
Financial Times

Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки

Київ • УНН

 • 5330 перегляди

Зеленський провів Ставку щодо ескалації в Ірані та запитів від країн-сусідів Ірану, з Європи та Америки. Україна готова ділитися досвідом ППО та РЕБ з партнерами.

Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули питання ескалації на Близькому Сході - у тому числі запити держав на безпекову підтримку України в протидії "шахедам" та іншим подібним викликам, на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки, повідомив Президент України Володимир Зеленський у понеділок, пише УНН.

Провів Ставку. Передусім про дестабілізацію через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують нас у захисті від російської агресії

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент вказав: "Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу – і, зокрема, на Україну, – на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей".

З його слів, були доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, СБУ, МЗС України, міністра оборони.

Проаналізували основні перспективи цієї війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з нашого боку – в протидії "шахедам" та іншим подібним викликам. Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою

- повідомив Зеленський.

Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії09.03.26, 08:12 • 23447 переглядiв

За його даними, "РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись". "Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках", - вказав Зеленський.

Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва "шахедів" відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в "шахедах", які бʼють по сусідах Ірану

- зазначив Зеленський.

"Світ точно сильніший, ніж будь-хто, хто намагається його дестабілізувати. Розраховуємо, що партнери будуть достатньо рішучими. Дякую всім, хто допомагає!" - наголосив Президент.

На Близькому Сході за три дні використали більше ракет ППО, ніж Україна взимку - ЄС07.03.26, 15:25 • 6038 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран