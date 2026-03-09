Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули питання ескалації на Близькому Сході - у тому числі запити держав на безпекову підтримку України в протидії "шахедам" та іншим подібним викликам, на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки, повідомив Президент України Володимир Зеленський у понеділок, пише УНН.

Провів Ставку. Передусім про дестабілізацію через війну в Ірані та відповідні ризики для глобальних ринків, країн регіону та найближчих партнерів України, які підтримують нас у захисті від російської агресії

Президент вказав: "Проблематика комплексна: усі ці події на Близькому Сході та в регіоні Затоки прямо впливають на Європу – і, зокрема, на Україну, – на інші частини світу, на критично важливе постачання в Україну, безпеку й добробут наших людей".

З його слів, були доповіді секретаря РНБО, керівників розвідок, СБУ, МЗС України, міністра оборони.

Проаналізували основні перспективи цієї війни в Ірані та можливі наслідки її затягування. Детально розглянули й запити держав на безпекову підтримку з нашого боку – в протидії "шахедам" та іншим подібним викликам. Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою

Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії

За його даними, "РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись". "Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках", - вказав Зеленський.

Україна давно пропонує партнерам оновити та посилити спільні можливості захищати життя. Ми говорили і про спільний захист від дронів та ракет, і про знищення відповідних виробництв режимів-агресорів – виробництв зброї, яка використовується в тому числі зараз в ударах. Кожен з таких режимів сам протиставив себе світу, і потрібні відповіді на це. Кожна точка виробництва "шахедів" відома. Іранський та російський режими підтримують один одного, і все більше інформації, зокрема, про російські деталі в "шахедах", які бʼють по сусідах Ірану