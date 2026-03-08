На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Київ • УНН
Група осіб на семи авто заблокувала машину ТЦК, травмувала двох військових та викрала призовника. Поліція розшукує нападників за фактом тяжкого злочину.
У неділю, 8 березня, поблизу села Озеро на Волині стався зухвалий напад на групу оповіщення територіального центру комплектування. Близько семи цивільних автомобілів влаштували погоню за службовим авто, заблокували його та викрали військовозобов’язаного, якого везли для уточнення даних. У результаті інциденту двоє військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє Волинський ТЦК та СП, пише УНН.
Деталі
За повідомленням Волинського обласного ТЦК та СП, нападники діяли злагоджено: цивільні автівки наздогнали спецтранспорт і почали небезпечні маневри, підрізаючи його на дорозі. Через це службова машина з’їхала в кювет. Після зупинки група осіб застосувала фізичну силу до військових, розбила скло в автівці та витягла чоловіка, якого транспортували до центру.
Один військовослужбовець отримав травму голови; ще один має садна на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля. Наразі стан військовослужбовців стабільний
Правові наслідки та розслідування
Військовозобов’язаний, якого силоміць звільнили нападники, виявився жителем Запоріжжя, що підлягає призову. У ТЦК наголосили, що подібні дії під час воєнного стану є тяжким злочином. Усю інформацію про інцидент, а також дані про автомобілі причетних осіб, уже передано до правоохоронних органів для встановлення всіх учасників нападу.
Перешкоджання законній діяльності військовослужбовців, застосування сили та організація подібних нападів під час воєнного стану є тяжким злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність
Наразі тривають слідчі дії з метою затримання осіб, причетних до організації та здійснення цього нападу.
