Волинська область

У Луцьку в ТЦК виявили тіло очільника ВЛК. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено, ймовірно, помер природною смертю. Тіло направлено на експертизу.
Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.
За вихідні в Україні сталося понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах, які знищили майже 2000 га землі. Найбільше постраждала Житомирщина, де вигоріло 150 га, також є травмовані у Вінницькій, Полтавській та Сумській областях.
За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення, ворог завдав 91 авіаудар та майже 6700 обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку - 35 штурмів агресора.
Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович назвав помилковою ідею пов'язувати вступ України до міжнародних організацій з питанням ексгумації на Волині. Він також зазначив, що візит Зеленського показав невирішеність цього питання.
У селищі Благодатне 29-річна жінка під час застілля вбила 61-річного чоловіка, завдавши йому множинні удари ножем та сокирою. Поліція затримала підозрювану та вилучила знаряддя злочину.
Поранені десантники 80-ї бригади виготовили найбільший в Україні Тризуб з дідухів під керівництвом 91-річної майстрині. Символ встановили біля пам'ятника Шевченку в рамках програми реабілітації військових.
Порушнику загрожує позбавлення прав, штраф та дисциплінарне стягнення.
Мер Луцька повідомив про плани відновлення електропостачання та роботу комунальних служб після ракетного удару. У місті працюють котельні, водоканал та частково відновлено рух тролейбусів.
Внаслідок ракетного удару 250 тисяч абонентів у 681 населеному пункті Рівненської області залишились без електропостачання. Зупинено 14 котелень, пошкоджено житлові будинки.
У Волинській області після ракетної атаки рф відновлюють водопостачання та поступово відновлюється електропостачання. За кілька годин ситуація має нормалізуватися, розгорнуто 142 пункти незламності.
Внаслідок ракетного удару по критичній інфраструктурі Волинської області пошкоджено господарські будівлі. 215 тисяч абонентів залишились без електропостачання, запускають додаткові пункти незламності.
Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював перевірку ліцею на Волині через підозру вчителя у діях сексуального характеру щодо учнів. Керівництво закладу не провело розслідування, а відправило вчителя у відпустку.
У західних регіонах України випав перший сніг. Снігопади зафіксовано у Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
На станції метро "Осокорки" у Києві виявили тіло дівчини, яка скоїла самогубство. За попередніми даними, інцидент стався вранці, правоохоронці з'ясовують обставини події.
На Волині викрито військовослужбовця ТЦК, який намагався передавати ворогу інформацію про розташування об'єктів ЗСУ. Агента, за даними СБУ, завербувала російська розвідка, йому загрожує довічне ув'язнення.
За добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав 89 авіаударів, здійснив понад 4000 обстрілів та залучив понад 1500 дронів-камікадзе. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів.
26-річна вагітна жінка у Волинській області отруїлася грибами, що призвело до втрати дитини. Після інтенсивного лікування стан пацієнтки нормалізувався, повідомили в обласному медоб'єднанні.
На фронті відбулося 197 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних, 78 авіаційних ударів та понад 4000 обстрілів, використовуючи РСЗВ та дрони-камікадзе.
За минулу добу на фронті зафіксовано 202 бойові зіткнення. Противник завдав 2 ракетних і 64 авіаудари, здійснив понад 3500 обстрілів, використав 1400 дронів-камікадзе.
росія атакувала Україну 135 дронами, з яких 80 збито силами ППО. До 10 безпілотників все ще перебувають у повітряному просторі центральних областей України, 44 втрачено, 2 полетіли в білорусь.
У Луцьку запрацював центр рекрутингу, де цивільні рекрутерки допомагають обрати посаду в армії. Доступно понад 10 000 вакансій, включаючи юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА та інших фахівців.
Кількість кримінальних проваджень за ст. 332 КК зросла в рази після початку повномасштабного вторгнення. Суди часто призначають умовне покарання, незважаючи на сувору санкцію статті.
У Луцькому районі сталася смертельна ДТП за участю представника ТЦК, військового відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин.
Прикордонники затримали двох нетверезих чоловіків з Нововолинська, які намагалися незаконно потрапити до Польщі. Порушники залишили двох жінок у прикордонні та спробували подолати загороджувальний паркан.
Суд засудив до 15 років тюрми російського агента, який шпигував на Волині. 40-річний помічник начальника відділу прикордонного загону збирав інформацію про українські війська для ФСБ.
Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, але зберігається дефіцит потужності в години максимального споживання . 553 населені пункти знеструмлені через бойові дії, негоду та технічні причини.
Через російські обстріли та погодні умови виникли проблеми з електропостачанням у Донецькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Енергосистема залишається збалансованою, але Міненерго закликає до економії електроенергії.