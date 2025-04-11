Волинська область

На Волині сталася смертельна ДТП за участю військового ТЦК: його відсторонили

У Луцькому районі сталася смертельна ДТП за участю представника ТЦК, військового відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин.