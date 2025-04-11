Волинська область

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 7648 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 9732 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31439 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161905 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139736 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142484 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136429 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136294 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196758 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111752 перегляди

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У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

У Луцьку в ТЦК виявили тіло очільника ВЛК. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено, ймовірно, помер природною смертю. Тіло направлено на експертизу.

Кримінал та НП • 11 квітня, 09:39 • 79550 перегляди

В Україні засіяли зерновими майже 10% від плану: лідери посівної

Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.

Економіка • 28 березня, 12:24 • 25556 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

Захворюваність на ГРВІ впала на 10%, через грип 14 летальних випадків, у тому числі вагітної - МОЗ

За тиждень захворіло 240 340 людей, з них 124 960 – діти. Грип циркулює у 21 регіоні, зафіксовано 14 летальних випадків, один у вагітної.

COVID-19 • 19 березня, 09:53 • 12001 перегляди

Природні пожежі за вихідні випалили 2000 гектарів: постраждалі у кількох областях

За вихідні в Україні сталося понад 2,5 тисячі пожеж в екосистемах, які знищили майже 2000 га землі. Найбільше постраждала Житомирщина, де вигоріло 150 га, також є травмовані у Вінницькій, Полтавській та Сумській областях.

Суспільство • 10 березня, 12:20 • 12649 перегляди

151 бій за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу

За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення, ворог завдав 91 авіаудар та майже 6700 обстрілів. Найбільше атак було на Покровському напрямку - 35 штурмів агресора.

Війна • 10 березня, 06:28 • 19861 перегляди

Ексміністр Польщі розкритикував прив'язку членства України в НАТО до ексгумації жертв подій на Волині

Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович назвав помилковою ідею пов'язувати вступ України до міжнародних організацій з питанням ексгумації на Волині. Він також зазначив, що візит Зеленського показав невирішеність цього питання.

Політика • 20 січня, 14:07 • 29681 перегляди

На Волині жінка вбила чоловіка під час застілля перед Новим роком

У селищі Благодатне 29-річна жінка під час застілля вбила 61-річного чоловіка, завдавши йому множинні удари ножем та сокирою. Поліція затримала підозрювану та вилучила знаряддя злочину.

Кримінал та НП • 1 січня, 09:08 • 25191 перегляди

Галицькі десантники, які проходять реабілітацію після поранення, встановили найбільший Тризуб з дідухів

Поранені десантники 80-ї бригади виготовили найбільший в Україні Тризуб з дідухів під керівництвом 91-річної майстрині. Символ встановили біля пам'ятника Шевченку в рамках програми реабілітації військових.

Новини Бізнесу • 24 грудня, 07:38 • 29797 перегляди

У Ковелі сталася ДТП за участі співробітника ТЦК: військовий був п’яним

Порушнику загрожує позбавлення прав, штраф та дисциплінарне стягнення.

Суспільство • 22 грудня, 16:38 • 27192 перегляди

У Луцьку обіцяють відновити світло до 20:00: що відомо про ситуацію в місті

Мер Луцька повідомив про плани відновлення електропостачання та роботу комунальних служб після ракетного удару. У місті працюють котельні, водоканал та частково відновлено рух тролейбусів.

Суспільство • 28 листопада, 16:47 • 21469 перегляди

Наслідки ракетного удару рф по Рівненщині: в ОВА розповіли про ситуацію зі світлом та водою

Внаслідок ракетного удару 250 тисяч абонентів у 681 населеному пункті Рівненської області залишились без електропостачання. Зупинено 14 котелень, пошкоджено житлові будинки.

Суспільство • 28 листопада, 09:54 • 19858 перегляди

На Волині відновлюють комунальні послуги після ракетного удару рф: коли все запрацює

У Волинській області після ракетної атаки рф відновлюють водопостачання та поступово відновлюється електропостачання. За кілька годин ситуація має нормалізуватися, розгорнуто 142 пункти незламності.

Суспільство • 28 листопада, 09:37 • 14840 перегляди

На Волині близько 215 тисяч абонентів без світла після атаки рф на критичну інфраструктуру

Внаслідок ракетного удару по критичній інфраструктурі Волинської області пошкоджено господарські будівлі. 215 тисяч абонентів залишились без електропостачання, запускають додаткові пункти незламності.

Суспільство • 28 листопада, 07:32 • 13778 перегляди

На Волині вчитель ліцею міг розбещувати учнів: Лубінець звернувся до правоохоронців

Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював перевірку ліцею на Волині через підозру вчителя у діях сексуального характеру щодо учнів. Керівництво закладу не провело розслідування, а відправило вчителя у відпустку.

Суспільство • 19 листопада, 10:52 • 13338 перегляди

Перший сніг випав у низці областей України: де саме

У західних регіонах України випав перший сніг. Снігопади зафіксовано у Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Суспільство • 13 листопада, 06:59 • 31544 перегляди

У столиці дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки"

На станції метро "Осокорки" у Києві виявили тіло дівчини, яка скоїла самогубство. За попередніми даними, інцидент стався вранці, правоохоронці з'ясовують обставини події.

Київ • 9 листопада, 17:50 • 25122 перегляди

У лавах ТЦК на Волині затримали "крота" російського гру - СБУ

На Волині викрито військовослужбовця ТЦК, який намагався передавати ворогу інформацію про розташування об'єктів ЗСУ. Агента, за даними СБУ, завербувала російська розвідка, йому загрожує довічне ув'язнення.

Війна • 8 листопада, 08:29 • 19651 перегляди

Генштаб: за добу 148 боїв, майже половина - на Покровському та Курахівському напрямках

За добу зафіксовано 148 бойових зіткнень. Противник завдав 89 авіаударів, здійснив понад 4000 обстрілів та залучив понад 1500 дронів-камікадзе. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів.

Війна • 24 жовтня, 05:43 • 27926 перегляди

На Волині вагітна втратила дитину після отруєння грибами

26-річна вагітна жінка у Волинській області отруїлася грибами, що призвело до втрати дитини. Після інтенсивного лікування стан пацієнтки нормалізувався, повідомили в обласному медоб'єднанні.

Суспільство • 21 жовтня, 13:48 • 16879 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Курахівському напрямку, ворог зосереджувався у районі Селидового

На фронті відбулося 197 бойових зіткнень, найінтенсивніші - на Курахівському напрямку. Ворог завдав 3 ракетних, 78 авіаційних ударів та понад 4000 обстрілів, використовуючи РСЗВ та дрони-камікадзе.

Війна • 21 жовтня, 05:26 • 21666 перегляди

На фронті за минулу добу зафіксували 202 боєзіткнення - Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксовано 202 бойові зіткнення. Противник завдав 2 ракетних і 64 авіаудари, здійснив понад 3500 обстрілів, використав 1400 дронів-камікадзе.

Війна • 19 жовтня, 05:42 • 31820 перегляди

росія атакувала Україну 135 дронами: 80 збито, близько 10-ти літають в центральних областей

росія атакувала Україну 135 дронами, з яких 80 збито силами ППО. До 10 безпілотників все ще перебувають у повітряному просторі центральних областей України, 44 втрачено, 2 полетіли в білорусь.

Війна • 18 жовтня, 05:51 • 24993 перегляди

На Волині відкрили перший центр рекрутингу 

У Луцьку запрацював центр рекрутингу, де цивільні рекрутерки допомагають обрати посаду в армії. Доступно понад 10 000 вакансій, включаючи юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА та інших фахівців.

Суспільство • 17 жовтня, 14:50 • 16047 перегляди
Ексклюзив

Відповідальність за переправлення ухилянтів за кордон: чого вимагає закон і як карають на практиці

Кількість кримінальних проваджень за ст. 332 КК зросла в рази після початку повномасштабного вторгнення. Суди часто призначають умовне покарання, незважаючи на сувору санкцію статті.

Суспільство • 17 жовтня, 11:05 • 161838 перегляди

На Волині сталася смертельна ДТП за участю військового ТЦК: його відсторонили

У Луцькому районі сталася смертельна ДТП за участю представника ТЦК, військового відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин.

Суспільство • 16 жовтня, 11:01 • 12773 перегляди

Двоє волинян напідпитку намагалися нелегально перетнути кордон з Польщею: що відомо

Прикордонники затримали двох нетверезих чоловіків з Нововолинська, які намагалися незаконно потрапити до Польщі. Порушники залишили двох жінок у прикордонні та спробували подолати загороджувальний паркан.

Суспільство • 14 жовтня, 13:32 • 12431 перегляди

"Кріт", який шпигував для рф на Волині, отримав 15 років тюрми

Суд засудив до 15 років тюрми російського агента, який шпигував на Волині. 40-річний помічник начальника відділу прикордонного загону збирав інформацію про українські війська для ФСБ.

Війна • 14 жовтня, 13:14 • 12603 перегляди

Рівень споживання електрики відповідає сезонним показникам - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, але зберігається дефіцит потужності в години максимального споживання . 553 населені пункти знеструмлені через бойові дії, негоду та технічні причини.

Суспільство • 14 жовтня, 08:37 • 15452 перегляди

Обстріли рф та негода спричинили знеструмлення в п'яти областях України

Через російські обстріли та погодні умови виникли проблеми з електропостачанням у Донецькій, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській та Харківській областях. Енергосистема залишається збалансованою, але Міненерго закликає до економії електроенергії.

Суспільство • 14 жовтня, 08:03 • 14866 перегляди