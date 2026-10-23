На Волині затримали ветеранку армії рф, яка приїхала поновити український закордонний паспорт

Контррозвідка СБУ затримала на Волині мешканку Донецька, яка з лютого 2022 року добровільно пішла у російську армію, щоб воювати проти українців. Жінка приїхала з території білорусі, щоб поновити український закордонний паспорт і сподівалась потім виїхати на постійне проживання до ЄС. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

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Зловмисницю викрили на міжнародному автомобільному пропуску "Доманове", коли вона з території білорусі намагалася потрапити до нашої держави, щоб поновити український закордонний паспорт. Після відновлення документа фігурантка сподівалася безперешкодно виїхати до однієї з країн Євросоюзу для постійного проживання. Як з’ясувало розслідування, до початку повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні. Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно приєдналась до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу країни-агресора - йдеться у дописі.

За інформацією слідства, у лавах російської армії вона отримала звання "сержанта" та перебувала на службі до серпня 2024 року, а після звільнення зі складу збройних угруповань рф зловмисниця вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до ЄС. Втім, щоб потрапити до Євросоюзу, їй потрібно було поновити український закордонний паспорт, і саме тому вона прибула до нашої держави.

Співробітники СБУ задокументували, як зловмисниця перетнула держкордон і затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася. Під час обшуку у неї виявили російський паспорт, військові квитки армії рф, а також посвідчення ветерана країни-агресора та рублі. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) - йдеться у дописі.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

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