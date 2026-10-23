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На Волині затримали ветеранку армії рф, яка приїхала поновити український закордонний паспорт

Київ • УНН

 • 1820 перегляди

Жінка служила в російській армії з 2022 року та приїхала з білорусі по український паспорт для виїзду до ЄС. Їй загрожує довічне ув’язнення.

На Волині затримали ветеранку армії рф, яка приїхала поновити український закордонний паспорт

Контррозвідка СБУ затримала на Волині мешканку Донецька, яка з лютого 2022 року добровільно пішла у російську армію, щоб воювати проти українців. Жінка приїхала з території білорусі, щоб поновити український закордонний паспорт і сподівалась потім виїхати на постійне проживання до ЄС. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Зловмисницю викрили на міжнародному автомобільному пропуску "Доманове", коли вона з території білорусі намагалася потрапити до нашої держави, щоб поновити український закордонний паспорт. Після відновлення документа фігурантка сподівалася безперешкодно виїхати до однієї з країн Євросоюзу для постійного проживання. Як з’ясувало розслідування, до початку повномасштабної війни жінка працювала медсестрою в Донецькій обласній клінічно-психіатричній лікарні. Наприкінці лютого 2022 року вона добровільно приєдналась до 91-го окремого стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу країни-агресора

- йдеться у дописі.

За інформацією слідства, у лавах російської армії вона отримала звання "сержанта" та перебувала на службі до серпня 2024 року, а після  звільнення зі складу збройних угруповань рф зловмисниця вирішила виїхати з тимчасово окупованої території Донеччини до ЄС. Втім, щоб потрапити до Євросоюзу, їй потрібно було поновити український закордонний паспорт, і саме тому вона прибула до нашої держави.

Співробітники СБУ задокументували, як зловмисниця перетнула держкордон і затримали її в одному з готелів Ковеля, де вона тимчасово зупинилася. Під час обшуку у неї виявили російський паспорт, військові квитки армії рф, а також посвідчення ветерана країни-агресора та рублі. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

- йдеться у дописі.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

СБУ затримала 18-річного агента фсб, який готував реєстрацію 148 Starlink для росії. Йому оголосили про підозру у державній зраді.

Алла Кіосак

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