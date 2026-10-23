На Волыни задержали ветеранку армии РФ, которая приехала восстановить украинский заграничный паспорт

Контрразведка СБУ задержала на Волыни жительницу Донецка, которая с февраля 2022 года добровольно вступила в российскую армию, чтобы воевать против украинцев. Женщина приехала с территории Беларуси, чтобы восстановить украинский заграничный паспорт, и надеялась затем выехать на постоянное место жительства в ЕС. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Злоумышленницу разоблачили на международном автомобильном пункте пропуска «Доманово», когда она с территории Беларуси пыталась попасть в наше государство, чтобы восстановить украинский заграничный паспорт. После восстановления документа фигурантка надеялась беспрепятственно выехать в одну из стран Евросоюза для постоянного проживания. Как установило расследование, до начала полномасштабной войны женщина работала медсестрой в Донецкой областной клинической психиатрической больнице. В конце февраля 2022 года она добровольно присоединилась к 91-му отдельному стрелковому полку 1-го армейского корпуса Южного военного округа страны-агрессора — говорится в сообщении.

По информации следствия, в рядах российской армии она получила звание «сержанта» и находилась на службе до августа 2024 года, а после увольнения из состава вооруженных формирований рф злоумышленница решила выехать с временно оккупированной территории Донецкой области в ЕС. Однако, чтобы попасть в Евросоюз, ей нужно было восстановить украинский заграничный паспорт, и именно поэтому она прибыла в наше государство.

Сотрудники СБУ задокументировали, как злоумышленница пересекла государственную границу, и задержали ее в одной из гостиниц Ковеля, где она временно остановилась. Во время обыска у нее обнаружили российский паспорт, военные билеты армии рф, а также удостоверение ветерана страны-агрессора и рубли. Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) — говорится в сообщении.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ задержала 18-летнего агента фсб, который готовил регистрацию 148 Starlink для россии. Ему объявили о подозрении в государственной измене.