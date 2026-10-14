У Києві 18-річний агент фсб намагався активувати для рф 148 Starlink, йому загрожує довічне

Фото: Служба безпеки України

У Києві затримано агента фсб, який намагався активувати для рашистів 148 інтернет-пристроїв. Ним виявився 18-річний колишній студент столичного коледжу, йому загрожує довічне, передає УНН із посиланням на СБУ.

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Контррозвідка Служби безпеки запобігла реєстрації однієї із найбільших партій супутникових станцій Старлінк для рф.

За наявними даними, оперативне реагування зірвало намір ворога задіяти термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях.

Як з’ясувало розслідування, вороже завдання виконував завербований фсб 18-річний колишній студент столичного коледжу.

До уваги російської спецслужби він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах.

В одному з чатів на нього вийшов співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку "легких" грошей.

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Встановлено, що протягом декількох днів після вербування фігурант оформив 15 Старлінків, використовуючи паспортні дані своїх родичів та знайомих.

Потім агент підготував "підставні" персональні дані для реєстрації ще 133 терміналів для російської спецслужби.

Контррозвідники СБУ викрили зловмисника, задокументували його підривну діяльність і затримали "на гарячому" поблизу поштового відділення, де він планував активувати нову партію інтернет-станцій.

Паралельно з цим було заблоковано попередньо оформлені Старлінки, реквізити яких фігурант месенджером передав куратору з рф.

Під час обшуків у затриманого вилучено декілька смартфонів із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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