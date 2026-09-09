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У Кропивницькому СБУ затримала агента фсб із двома ножами

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Місцевий безробітний коригував удари рф по інфраструктурі та знімав об’єкти для куратора. Йому оголосили підозру в держзраді.

У Кропивницькому СБУ затримала агента фсб із двома ножами

У Кропивницькому правоохоронці затримали місцевого жителя, який працював на фсб і коригував атаки російських ракет по Україні. В нього вилучили два мисливські ножі, які він носив із собою, щоб битися у випадку, якщо його викриють. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Кропивницькому ще одного агента фсб, який наводив ракетно-дронові атаки рашистів по паливно-енергетичній інфраструктурі центрального регіону України. Під час затримання у фігуранта вилучено два мисливські ножі, які він носив із собою, щоб у разі викриття чинити опір правоохоронцям. Але співробітники СБУ спрацювали так швидко, що агент не встиг задіяти зброю

- йдеться у дописі СБУ.

За наявними даними, у зловмисника також виявили смартфон, на камеру якого він фіксував зовнішній периметр місцевого інфраструктурного об'єкта, по якому рф готувала комбінований удар в режимі реального часу.

Як з’ясувало розслідування, коригуванням російських обстрілів займався завербований ворогом місцевий безробітний. У поле зору фсб він потрапив через Телеграм-канали з пошуку "швидких" заробітків. За інструкцією рашистів агент об’їжджав на таксі або велосипеді обласний центр та прилеглі райони, щоб відзняти на камеру телефону потенційні "цілі" та прозвітувати куратору з рф. Найбільше ворога цікавили координати інфраструктурних та логістичних об’єктів

- йдеться у дописі СБУ.

Правоохоронці викрили агента ще на початковому етапі його співпраці з фсб і затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта запланованої атаки рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури

 - йдеться у дописі.

Деталі

СБУ затримала в Краматорську чотирьох агентів фсб, які передавали координати Сил оборони та наслідки обстрілів. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Алла Кіосак

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