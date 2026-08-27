СБУ викрила чотирьох агентів фсб, що шпигували за Силами оборони у Краматорську

Контррозвідка СБУ викрила чотирьох агентів фсб у Краматорську, які збирали дані про Сили оборони та передавали їх російській спецслужбі. Про це повідомляють Служба безпеки України, передає УНН.

За даними СБУ, серед пріоритетних об’єктів для спостереження були запасні командні пункти, логістичні склади, фортифікаційні споруди та маршрути руху Сил оборони до передової. Також агенти відстежували наслідки російських обстрілів міста. Цю інформацію вони передавали фсб для підготовки нових та коригування повторних ударів по Краматорську.

За матеріалами справи, троє фігурантів були завербовані ворогом через їхнього давнього знайомого, який проживає у санкт-петербурзі та працює на співробітника "управління фсб у днр" - Олександра Ногаша.

Одним із агентів виявився водій підприємства житлово-комунального господарства Краматорська, який під виглядом робочих поїздок об’їжджав місто, щоб виявити і "злити" ворогу розташування українських захисників. Крім того, він підшукував потенційних кандидатів для подальшого вербування російськими спецслужбістами. Також до ворожої групи входив місцевий сантехнік та його дружина, які на власному авто об’їжджали місто, щоб зафіксувати на телефонну камеру об’єкти, які, на їхню думку, використовували Сили оборони. Згодом агентурна пара залучила до співпраці з ворогом свою подругу - місцеву рієлторку, яка за дорученням фсб розвідувала місця зосередження особового складу та напрямки руху оборонців Донеччини