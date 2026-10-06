У частині регіонів України 7 жовтня діятимуть погодинні відключення світла
Київ • УНН
"Укренерго" попередило про погодинні відключення електроенергії 7 жовтня з 00:00 до 23:59. Обмеження спричинені ударами по енергооб’єктах.
У середу, 7 жовтня, у частині регіонів України будуть застосовуватись вимушені заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.
Деталі
Точний перелік регіонів у дописі не наводиться. Для всіх категорій споживачів погодинні відключення заплановані з 00:00 до 23:59. Зокрема, це стосується промисловості та бізнесу.
Обмеження пов’язані з наслідками російських ракетно-дронових ударів на енергетичні об'єкти. Крім того, ситуація в енергосистемі може змінитися, у зв’язку з чим споживачам рекомендується ощадливо споживати електроенергію.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації при РНБО закликав українців не робити поспішних висновків із повідомлень про можливі перебої з електроенергією та дефіцит палива.