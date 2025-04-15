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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.

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Голуб замість качки: у Мадриді закрили китайський ресторан через підміну страв й антисанітарію

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В аеропорту Гітроу не знають, коли повернуть світло після пожежі: збої очікуються декілька днів

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