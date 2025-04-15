У Лондоні клініка Clarify Clinics пропонує очищення крові від мікропластику за допомогою аферезу. Вартість процедури становить 12 тисяч доларів за сеанс.
Уряд Британії взяв під контроль British Steel після зриву перемовин з китайською Jingye Group. Це дозволить уникнути закриття доменних печей та зберегти виробництво сталі.
Через пошкодження конфайнменту на ЧАЕС призупинено плани демонтажу нестабільних конструкцій. Радіаційний фон стабільний, триває аналіз пошкоджень спільно з ЄБРР.
У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.
У червні в Лондоні вперше за десятиліття покажуть оригінальну версію "Зоряних війн" 1977 року. BFI рідко демонструє цю версію, оскільки з 1990-х доступні лише оновлені видання.
Петр Сіярто заявив, що Угорщина може підтримати санкції проти росії, якщо Трамп покарає путіна за зрив мирної угоди щодо України. Будапешт вважає поточні санкції неефективними.
Поліція у мадридському ресторані виявила підміну інгредієнтів, немарковане м'ясо, тарганів і щурів. Також знайшли незаконні продукти та прихований склад у туалеті для людей з інвалідністю.
За словами Смілянського, раніше "Укрпошта" купувала курячі ноги для захисту від собак. Також було 2 тисячі комп'ютерів на 11 тисяч відділень, де пошта відкривалась 15 хвилин.
Оголошено шортліст Міжнародної Букерівської премії 2025. До списку увійшли 5 романів та збірка оповідань, автори яких вперше стали номінантами.
Чемпіон IBF Даніель Дюбуа розглядає бій з Олександром Усиком, Дереком Чісорою та третім невідомим важковаговиком. Поєдинок може відбутися в Лондоні в липні 2025 року.
Принц Гаррі прибув до Лондона для апеляції щодо рівня охорони. Його приїзд співпав з державним візитом короля Чарльза III та королеви Камілли до Риму.
МХП представила продукцію на International Food and Drink Exhibition (IFE) у Лондоні та виграла дві нагороди.
Уряд Великої Британії планує закрити сотні державних установ для реформування держапарату та скорочення витрат. Реформи не стосуватимуться тих кванго, які наглядають за роботою уряду.
Біткоїн впав на 8% через мита Трампа, втративши майже весь прибуток після виборів. Ethereum, XRP і Solana також зазнали значних втрат, а світові ринки обвалились.
У суботу сотні людей в європейських містах протестували проти політики Трампа та Маска. Масштабні акції пройшли в Берліні, Парижі, Лондоні та Лісабоні.
Британського актора Рассела Бренда звинуватили у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, скоєних у період з 1999 по 2005 рік. Йому пред'явлено звинувачення за чотирма епізодами насильства.
Анна Нетребко знову виступатиме в Лондоні після підтримки путіна та “новоросії”. Єрмак закликав замінити її українською співачкою Людмилою Монастирською.
Річард Джой заповів українській офіціантці Марії будинок. Сім'я британця виграла суд, але українка не хоче виїжджати, заявляючи, що це була остання воля покійного.
Король Чарльз III повернеться до публічних заходів цього тижня. Його госпіталізували через побічну реакцію на лікування раку, але він почувається достатньо добре для продовження роботи.
Військові плани Лондона й Парижа щодо України зіткнулися з небажанням інших європейських держав. Без підтримки США сумніваються у тривалому припиненні вогню.
Часткове сонячне затемнення буде видно зі сходу Північної Америки, Гренландії, більшої частини Європи та деяких районів північно-західної Африки. У Лондоні затемнення розпочнеться о 12:07 за Києвом.
Король Великої Британії провів деякий час у лікарні через побічні ефекти лікування раку. Проте вже вранці 28 березня його помітили на вулиці Лондона.
За останні два роки війни рівень недовіри українців до Порошенка зріс до 75%. Причинами називають збагачення під час війни, лицемірство, санкції та підозру у держзраді.
Дипломати все більш скептично оцінюють відправку миротворчої місії в Україну. Європейські країни зіткнулися з політичними та логістичними обмеженнями, зважаючи на позицію США.
У магазині Ванкувера виявили касету з демо-записом Beatles 1962 року. Власник готовий надати копію Decca Records для можливого випуску.
Військові джерела відкинули пропозицію Стармера щодо відправки військ в Україну після перемир'я, назвавши її «політичним театром». США також не підтримують цю ідею.
Аеропорт Гітроу знову відкрито після масштабного збою. Скасування понад 1000 рейсів торкнулося близько 290 000 пасажирів через пожежу на електропідстанції.
Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.
Фільм "Білосніжка" опинився в центрі скандалів через расові питання та підтримку акторами різних політичних позицій. Disney обмежила доступ ЗМІ та змінила локацію прем'єри.
В аеропорту Гітроу значне відключення електроенергії через пожежу на підстанції. Очікуються суттєві збої, пасажирам не рекомендується їхати в аеропорт.