ОПЕК+ вирішила не збільшувати видобуток нафти до кінця 2026 року на тлі війни на Близькому Сході
Київ • УНН
Країни ОПЕК+ збережуть грудневі квоти й не збільшуватимуть видобуток до кінця 2026 року. Рішення ухвалили на тлі війни на Близькому Сході.
Ключові країни ОПЕК+ домовилися зберегти чинні квоти на видобуток нафти у грудні та не нарощувати виробництво до кінця 2026 року. Рішення ухвалили на тлі війни на Близькому Сході, яка продовжує обмежувати нафтовидобуток у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Домовленості досягли під час відеоконференції 1 листопада за участю семи країн альянсу на чолі із Саудівською Аравією та росією.
Рішення відповідає раніше погодженому плану ОПЕК+. До серпня країни протягом 6 місяців поступово збільшували квоти на видобуток, однак згодом призупинили цей процес.
Як рішення вплине на нафтовий ринок
Минулого тижня нафтові ф'ючерси в Лондоні подорожчали до $118 за барель. Інвестори враховували ризики нового загострення ситуації на Близькому Сході напередодні проміжних виборів у США.
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Водночас на фізичному ринку ціни демонструють послаблення, оскільки постачання нафти через Ормузьку протоку майже повернулося до довоєнного рівня.
За даними Bloomberg, попереднє збільшення квот ОПЕК+ мало переважно символічний характер. Через війну з Іраном країни Перської затоки не могли повною мірою скористатися дозволом на нарощування видобутку.
Коли ОПЕК+ ухвалить наступне рішення
Наступним питанням для альянсу стане можливе відновлення частини нафтовидобутку, обмеженого ще у 2022 році.
На рішення вплинуть результати перевірки виробничих потужностей країн-учасниць, які визначатимуть їхні можливості збільшувати постачання.
Подальшу політику ОПЕК+ на 2027 рік планують узгодити під час міністерської зустрічі 29 листопада.
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