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ОПЕК+ вирішила не збільшувати видобуток нафти до кінця 2026 року на тлі війни на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Країни ОПЕК+ збережуть грудневі квоти й не збільшуватимуть видобуток до кінця 2026 року. Рішення ухвалили на тлі війни на Близькому Сході.

ОПЕК+ вирішила не збільшувати видобуток нафти до кінця 2026 року на тлі війни на Близькому Сході

Ключові країни ОПЕК+ домовилися зберегти чинні квоти на видобуток нафти у грудні та не нарощувати виробництво до кінця 2026 року. Рішення ухвалили на тлі війни на Близькому Сході, яка продовжує обмежувати нафтовидобуток у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Домовленості досягли під час відеоконференції 1 листопада за участю семи країн альянсу на чолі із Саудівською Аравією та росією.

Рішення відповідає раніше погодженому плану ОПЕК+. До серпня країни протягом 6 місяців поступово збільшували квоти на видобуток, однак згодом призупинили цей процес.

Як рішення вплине на нафтовий ринок

Минулого тижня нафтові ф'ючерси в Лондоні подорожчали до $118 за барель. Інвестори враховували ризики нового загострення ситуації на Близькому Сході напередодні проміжних виборів у США.

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Водночас на фізичному ринку ціни демонструють послаблення, оскільки постачання нафти через Ормузьку протоку майже повернулося до довоєнного рівня.

За даними Bloomberg, попереднє збільшення квот ОПЕК+ мало переважно символічний характер. Через війну з Іраном країни Перської затоки не могли повною мірою скористатися дозволом на нарощування видобутку.

Коли ОПЕК+ ухвалить наступне рішення

Наступним питанням для альянсу стане можливе відновлення частини нафтовидобутку, обмеженого ще у 2022 році.

На рішення вплинуть результати перевірки виробничих потужностей країн-учасниць, які визначатимуть їхні можливості збільшувати постачання.

Подальшу політику ОПЕК+ на 2027 рік планують узгодити під час міністерської зустрічі 29 листопада.

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Степан Гафтко

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Саудівська Аравія
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