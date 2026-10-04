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The Guardian

ОПЕК+ погодилася не змінювати цілі видобутку нафти у листопаді

Київ • УНН

 • 498 перегляди

ОПЕК+ принципово погодилася не змінювати листопадові цілі видобутку. Через війну експорт країн Перської затоки впав до 60–80% норми.

ОПЕК+ погодилася не змінювати цілі видобутку нафти у листопаді

Країни ОПЕК+ домовилися зберегти цільові показники видобутку нафти на листопад без змін. Про це повідомляє видання Reuters, з посиланням на три джерела, близькі до цього питання, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, виробники країн ОПЕК+ у Перській затоці видобувають нафту значно нижче встановлених показників через перебої з експортом, спричинені війною США та Ізраїлю проти Ірану. В останні місяці експорт становив 60-80% від звичайного рівня.

Група ОПЕК+, до складу якої входять Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи росію, принципово погодилася зберегти цільові показники незмінними на листопад, повідомили три джерела, близькі до переговорів. ОПЕК+ підвищувала цільові показники видобутку протягом більшої частини 2026 року після років скорочення виробництва, але більшість підвищень залишалися на папері через конфлікт на Близькому Сході

- пише видання.

За наявною інформацією, у серпні сім основних членів ОПЕК+ видобували 25 млн барелів нафти на добу. Це на 630 тисяч барелів більше, ніж у липні, але приблизно на 5 млн барелів менше, ніж у лютому до початку війни.

ОПЕК+ все ще має скорочення видобутку приблизно на 2 мільйони барелів на добу, що охоплює більшість країн-членів. Їй потрібен огляд потужностей, щоб вирішити, як розподіляти збільшення обсягів, і будь-які зміни видобутку малоймовірні до 2027 року, повідомили джерела. Сім основних членів групи зустрічаються о 11:00 за Гринвічем у неділю: Саудівська Аравія, росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан та Оман

- пише видання.

Нагадаємо

Доходи росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку війни через надлишок пропозиції на світовому ринку. МЕА прогнозує збереження перевиробництва навіть при зростанні попиту у 2025 році.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітикаСвіт
Ізраїль
ОПЕК
Reuters
Ірак
Алжир
Саудівська Аравія
Кувейт
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран
Казахстан