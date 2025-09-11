Доходи росії від нафти впали до рекордного мінімуму з початку війни - МЕА зафіксувало серйозний спад

Світовий ринок нафти відчуває серйозні коливання, а доходи росії від експорту чорного золота опустилися до найнижчого рівня з початку війни. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), навіть зростання світового попиту у 2025 році не врівноважує перевиробництво та надлишок запасів. Про це агентство повідомило у своєму звіті, пише УНН.

Деталі

За даними МЕА, світові поставки нафти у серпні досягли рекордних 106,9 млн барелів на день, при цьому ОПЕК+ скорочувала видобуток, а інші виробники працювали на максимумі. Попит у розвинених країнах трохи виріс завдяки нижчим цінам, але у країнах, що розвиваються, зростання споживання залишалося стриманим. В результаті загальне світове споживання нафти у 2025 році залишиться майже незмінним.

Ціни на нафту еталонної марки Brent у серпні знизилися до 67 доларів за барель, що майже не відрізняється від липня. Хоча санкції проти росії та Ірану знижують експорт цих країн, надлишок на ринку та активна переробка нафти утримують ціни на відносно низькому рівні.

Прогнозується, що у 2025 році світовий видобуток нафти зросте до 107,9 млн барелів на день, з яких велика частина припаде на країни, що не входять до ОПЕК+. Водночас ОПЕК+ планує поступово збільшувати видобуток, але через обмеження потужностей росії та деяких інших членів фактичне зростання буде нижчим за заплановане.

Міжнародні аналітики відзначають, що надлишок пропозиції та активне накопичення запасів у Китаї створюють тиск на ринок і обмежують прибутки росії від продажу нафти. За прогнозами, ситуація залишатиметься складною, навіть якщо геополітична напруженість зростатиме, а нові санкції вплинуть на торгівлю.

Нагадаємо

Ціни на нафту Brent та WTI знизилися на тлі зростання запасів сирої нафти та бензину в США, що посилює ризики надлишкової пропозиції. Слабкий попит та уповільнення економіки США тиснуть на нафтові ринки, незважаючи на геополітичні ризики.

Напередодні повідомлялося, що ціни на нафту зросли після рішення ОПЕК+ про менш значне підвищення видобутку та чуток про нові санкції проти росії. Brent та WTI піднялися до $66,37 та $62,58 за барель відповідно.

Проте, кілька днів назад ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та зростання запасів сирої нафти у США. Це призвело до тижневих втрат вперше за три тижні.