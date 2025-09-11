$41.210.09
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
09:51 • 5018 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
09:16 • 9048 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 15541 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 35358 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
10 вересня, 15:04 • 43674 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
10 вересня, 13:48 • 95496 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15 • 50466 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
10 вересня, 12:25 • 47824 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43699 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:48 • 95492 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 10:41 • 86169 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
Доходи росії від нафти впали до рекордного мінімуму з початку війни - МЕА зафіксувало серйозний спад

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Доходи росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку війни через надлишок пропозиції на світовому ринку. МЕА прогнозує збереження перевиробництва навіть при зростанні попиту у 2025 році.

Доходи росії від нафти впали до рекордного мінімуму з початку війни - МЕА зафіксувало серйозний спад

Світовий ринок нафти відчуває серйозні коливання, а доходи росії від експорту чорного золота опустилися до найнижчого рівня з початку війни. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), навіть зростання світового попиту у 2025 році не врівноважує перевиробництво та надлишок запасів. Про це агентство повідомило у своєму звіті, пише УНН.

Деталі

За даними МЕА, світові поставки нафти у серпні досягли рекордних 106,9 млн барелів на день, при цьому ОПЕК+ скорочувала видобуток, а інші виробники працювали на максимумі. Попит у розвинених країнах трохи виріс завдяки нижчим цінам, але у країнах, що розвиваються, зростання споживання залишалося стриманим. В результаті загальне світове споживання нафти у 2025 році залишиться майже незмінним.

Удари по нафтопереробних заводах рф сприяють прибутковості відповідної галузі у США - Reuters09.09.25, 11:15 • 15698 переглядiв

Ціни на нафту еталонної марки Brent у серпні знизилися до 67 доларів за барель, що майже не відрізняється від липня. Хоча санкції проти росії та Ірану знижують експорт цих країн, надлишок на ринку та активна переробка нафти утримують ціни на відносно низькому рівні.

Прогнозується, що у 2025 році світовий видобуток нафти зросте до 107,9 млн барелів на день, з яких велика частина припаде на країни, що не входять до ОПЕК+. Водночас ОПЕК+ планує поступово збільшувати видобуток, але через обмеження потужностей росії та деяких інших членів фактичне зростання буде нижчим за заплановане.

США запровадили санкції проти мережі контрабандистів іранської нафти03.09.25, 10:08 • 3223 перегляди

Міжнародні аналітики відзначають, що надлишок пропозиції та активне накопичення запасів у Китаї створюють тиск на ринок і обмежують прибутки росії від продажу нафти. За прогнозами, ситуація залишатиметься складною, навіть якщо геополітична напруженість зростатиме, а нові санкції вплинуть на торгівлю.

Нагадаємо

Ціни на нафту Brent та WTI знизилися на тлі зростання запасів сирої нафти та бензину в США, що посилює ризики надлишкової пропозиції. Слабкий попит та уповільнення економіки США тиснуть на нафтові ринки, незважаючи на геополітичні ризики.

Напередодні повідомлялося, що ціни на нафту зросли після рішення ОПЕК+ про менш значне підвищення видобутку та чуток про нові санкції проти росії. Brent та WTI піднялися до $66,37 та $62,58 за барель відповідно.

Проте, кілька днів назад ф'ючерси на нафту Brent та WTI знизилися на тлі очікувань збільшення видобутку ОПЕК+ та зростання запасів сирої нафти у США. Це призвело до тижневих втрат вперше за три тижні.

Степан Гафтко

Нафта