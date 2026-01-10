$42.990.00
10 січня, 11:45 • 10848 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 19262 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 20952 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 19586 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 20729 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 28767 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 50936 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38013 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 37267 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30353 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Україна закликає посилити тиск на іранський владу за репресії і підтримку рф - Сибіга

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Україна закликає іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників. Міжнародна спільнота має посилити тиск на іранський режим за його дії.

Україна закликає посилити тиск на іранський владу за репресії і підтримку рф - Сибіга

Підтримка Іраном агресивної війни росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими політики насильства та неповаги до людської гідності. Україна закликає іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників. Про це сьогодні, 10 січня, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

Міністр наголосив, що іранський народ заслуговує на захист своїх фундаментальних громадянських прав, зокрема на доступ до інформації та свободу зібрань. 

"Іранці заслуговують на нормальне життя без страху — життя у свободі, безпеці та процвітанні. Як країна, що в минулому подолала тоталітарне та авторитарне правління, чинила опір репресіям і відстояла свій демократичний вибір, Україна понад усе цінує громадянські права. Відтак ми закликаємо іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників", — зазначив Сибіга. 

Лідери Франції, Британії та Німеччини "рішуче засуджують" вбивство протестувальників в Ірані10.01.26, 12:45 • 3796 переглядiв

Також у дописі міністра йдеться про те, що Україна закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни РФ проти України.

Нагадаємо

У повіті Бахарестан провінції Тегеран заарештовано 100 осіб за порушення громадського порядку та використання зброї. За даними Human Rights Activists, під час протестів загинуло 65 людей, понад 2300 заарештовано.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Україна
Іран