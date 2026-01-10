Україна закликає посилити тиск на іранський владу за репресії і підтримку рф - Сибіга

Підтримка Іраном агресивної війни росії проти України та репресії проти власних громадян є складовими політики насильства та неповаги до людської гідності. Україна закликає іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників. Про це сьогодні, 10 січня, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

Міністр наголосив, що іранський народ заслуговує на захист своїх фундаментальних громадянських прав, зокрема на доступ до інформації та свободу зібрань.

"Іранці заслуговують на нормальне життя без страху — життя у свободі, безпеці та процвітанні. Як країна, що в минулому подолала тоталітарне та авторитарне правління, чинила опір репресіям і відстояла свій демократичний вибір, Україна понад усе цінує громадянські права. Відтак ми закликаємо іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників", — зазначив Сибіга.

Лідери Франції, Британії та Німеччини "рішуче засуджують" вбивство протестувальників в Ірані

Також у дописі міністра йдеться про те, що Україна закликає міжнародну спільноту розглянути можливість посилення тиску на іранський режим за насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни РФ проти України.

Нагадаємо

У повіті Бахарестан провінції Тегеран заарештовано 100 осіб за порушення громадського порядку та використання зброї. За даними Human Rights Activists, під час протестів загинуло 65 людей, понад 2300 заарештовано.