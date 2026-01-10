$42.990.00
Украина призывает усилить давление на иранские власти за репрессии и поддержку рф - Сибига

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Украина призывает иранские власти воздержаться от насилия против протестующих. Международное сообщество должно усилить давление на иранский режим за его действия.

Украина призывает усилить давление на иранские власти за репрессии и поддержку рф - Сибига

Поддержка Ираном агрессивной войны России против Украины и репрессии против собственных граждан являются составляющими политики насилия и неуважения к человеческому достоинству. Украина призывает иранские власти воздержаться от насилия против протестующих. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Подробности

Министр подчеркнул, что иранский народ заслуживает защиты своих фундаментальных гражданских прав, в частности на доступ к информации и свободу собраний. 

"Иранцы заслуживают нормальной жизни без страха — жизни в свободе, безопасности и процветании. Как страна, которая в прошлом преодолела тоталитарное и авторитарное правление, сопротивлялась репрессиям и отстояла свой демократический выбор, Украина превыше всего ценит гражданские права. Поэтому мы призываем иранские власти воздержаться от насилия против протестующих", — отметил Сибига. 

Лидеры Франции, Великобритании и Германии "решительно осуждают" убийство протестующих в Иране10.01.26, 12:45 • 3840 просмотров

Также в сообщении министра говорится о том, что Украина призывает международное сообщество рассмотреть возможность усиления давления на иранский режим за насилие против собственного народа и поддержку преступной войны РФ против Украины.

Напомним

В уезде Бахарестан провинции Тегеран арестовано 100 человек за нарушение общественного порядка и использование оружия. По данным Human Rights Activists, во время протестов погибло 65 человек, более 2300 арестованы.

Ольга Розгон

