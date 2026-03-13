В результате атаки дрона в Ираке погиб французский военный

В районе Эрбиля на севере Ирака в результате атаки беспилотника погиб французский военнослужащий, еще несколько солдат получили ранения. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BBC, пишет УНН.

Детали

Эта атака на наши силы, которые с 2015 года участвуют в борьбе с ИГИЛ, неприемлема – написал Макрон в соцсети X.

Он подчеркнул, что французские военные находятся в регионе в рамках международной коалиции по борьбе с терроризмом.

По данным французской армии, во время атаки беспилотника ранения получили шестеро французских военных, проводивших контртеррористическую подготовку. Инцидент произошел всего через несколько часов после атаки на итальянскую военную базу в этом же районе.

Франция имеет несколько сотен военных в районе Эрбиля в рамках международной коалиции против ИГИЛ. В регионе также размещены американские силы, которые ранее уже подвергались атакам после начала войны между США, Израилем и Ираном. Макрон подчеркнул, что "война в Иране не может оправдывать подобные нападения".

Иран атаковал французскую военную базу возле Эрбиля в Ираке, есть раненые и масштабный пожар