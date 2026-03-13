В результате атаки дрона в Ираке погиб французский военный

$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 15593 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 39882 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 38979 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 55860 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 31117 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 22041 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 18148 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23242 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40124 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 50047 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 55903 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 34885 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 30493 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 59212 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 62747 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 18875 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 19135 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 17807 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 34081 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 52973 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Financial Times
Дипломатка

В результате атаки дрона в Ираке погиб французский военный

Киев • УНН

 • 2448 просмотра

В районе Эрбиля в результате удара беспилотника погиб солдат Франции и шестеро получили ранения. Военные находились в регионе для борьбы с ИГИЛ.

В результате атаки дрона в Ираке погиб французский военный

В районе Эрбиля на севере Ирака в результате атаки беспилотника погиб французский военнослужащий, еще несколько солдат получили ранения. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает BBC, пишет УНН.

Детали

Эта атака на наши силы, которые с 2015 года участвуют в борьбе с ИГИЛ, неприемлема

– написал Макрон в соцсети X.

Он подчеркнул, что французские военные находятся в регионе в рамках международной коалиции по борьбе с терроризмом.

По данным французской армии, во время атаки беспилотника ранения получили шестеро французских военных, проводивших контртеррористическую подготовку. Инцидент произошел всего через несколько часов после атаки на итальянскую военную базу в этом же районе.

Франция имеет несколько сотен военных в районе Эрбиля в рамках международной коалиции против ИГИЛ. В регионе также размещены американские силы, которые ранее уже подвергались атакам после начала войны между США, Израилем и Ираном. Макрон подчеркнул, что "война в Иране не может оправдывать подобные нападения".

Иран атаковал французскую военную базу возле Эрбиля в Ираке, есть раненые и масштабный пожар13.03.26, 00:05 • 14095 просмотров

Степан Гафтко

