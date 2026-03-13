Пустыня Сахара в Алжире покрылась снегом из-за аномального снижения температуры

Фото: Bav Media

В пустыне Сахара в Алжире выпал снег, превратив известные песчаные дюны в белые склоны. Необычное явление зафиксировали в городе Айн-Сефра, где температура опустилась ниже нуля. Об этом сообщает The Sun, пишет УНН.

Детали

Фотографии показывают, как оранжевые дюны у подножия Атласских гор покрылись слоем снега. Неожиданная погода удивила и местных жителей, и туристов, ведь подобные явления в этом регионе случаются очень редко.

По данным наблюдений, это примерно седьмой случай снегопада в этом районе Сахары за последние четыре десятилетия. До 2016 года последний раз снег в городе Айн-Сефра, который называют "Вратами пустыни", фиксировали еще в 1979 году.

Снегопад продолжительным не был – он быстро растаял. Несмотря на это, необычные кадры заснеженных дюн стали настоящим событием для жителей региона и путешественников.

Напомним, что летом температура в этом регионе Сахары может превышать 50°C, поэтому снег здесь остается чрезвычайно редким природным явлением.

Сильная метель парализовала северо-восток США – дороги перекрыты, рейсы отменены