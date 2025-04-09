Владимир Зеленский заявил, что удары рф не прекращаются, подчеркнув обстрел гражданского судна в Одессе. Любые попытки россии избежать мира станут доказательством нежелания мира.
В результате российской атаки на порт в Одессе погибли четверо граждан Сирии, еще двое получили ранения. Повреждено гражданское судно под флагом Барбадоса, причалы и склады с зерном.
За последний месяц в Средиземном море зафиксировано три случая повреждения нефтяных танкеров взрывами. Инциденты произошли у берегов Италии, Турции и Ливии, причины взрывов пока неизвестны.
Саудовская Аравия подписала контракт с террористической страной на поставку 39 комплексов "Панцирь-С1М" и другой военной техники. Первые поставки состоялись в 2023 году, после начала полномасштабного вторжения в Украину.
МИД Алжира вызвал французского посла из-за обвинений в дестабилизирующих действиях со стороны Франции. Алжир обвинил французскую разведку DGSE в проведении враждебных операций против государственных институтов.
Россия усиливает атаки на портовую инфраструктуру Украины для снижения экспортного потенциала. За 3 месяца повреждено 300 объектов, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна, пострадало 79 гражданских.
Необычные ливни затопили пустынные районы Северной Африки, в частности село Мерзуга в Марокко. За короткое время выпало до 99 литров осадков на квадратный метр, что является рекордом за последние 30-50 лет.
Группа Вагнера сообщила о смерти российских наемников, взятых в плен в Мали. Повстанцы-туареги опровергают эти заявления, утверждая, что все пленные живы. Причина противоречивых сообщений неясна.
Андрей Сибига встретился с Ахмедом Аттафом на 79-й сессии ГА ООН. Обсудили Формулу мира, присоединение Алжира к коммюнике Саммита мира и активизацию двустороннего диалога.
За год работы украинского морского коридора экспортировано 70 млн тонн грузов на 2500 судах. Зеленский подчеркнул важность этого для стран Азии, Африки, Европы и Америки, а также для гуманитарной инициативы «Зерно из Украины».
В июле 2024 года Украина экспортировала товаров на $3 млрд, преимущественно в ЕС и Китай. Больше всего экспортировали пшеницу, рапс, ячмень и руды, а основными партнерами стали Польша, Испания, Германия и Китай.
МОК возложил на Россию ответственность за гендерный скандал с Иман халиф на Олимпиаде-2024. IBA, возглавляемая другом главы Службы безопасности президента РФ, обвинила боксерку в чрезмерном уровне тестостерона.
На Олимпиаде-2024 в Париже разгорелся скандал из-за участия в боксе женщин с Y-хромосомами. Алжирка Иман Хелиф и тайванка Линь Юй-Тин были допущены к соревнованиям, несмотря на провал гендерных тестов.
Повстанцы-туареги утверждают, что убили 84 наемников из российской группы 'Вагнер'. Telegram-канал, связанный с 'Вагнером' подтвердил потери в этом регионе.
Представитель ГУР заявил о подготовке новых мер по уменьшению возможностей рф в Африке и других регионах. Это комментарий относительно недавнего уничтожения «вагнеровцев» в Мали туарезскими повстанцами.
Представитель ГУР МО Украины прокомментировал атаку на российских наемников в Мали. По его словам, это заставляет рф тратить дополнительные ресурсы и отвлекать силы, а также имеет имиджевые потери для агрессора.
Члены Совета Безопасности ООН осудили убийство Исмаила Хании в Иране и призвали к дипломатическим усилиям. Иран обвинил США и Израиль, угрожая ответом, а Палестина призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке.
Представитель ГУР заявил, что туарезские повстанцы получили необходимую информацию для успешной операции против российских наемников в Мали. Юсов намекнул на продолжение действий против российских военных в разных уголках мира.
Повстанцы в Мали захватили наемников ЧВК "вагнер" и предлагают передать их Украине в знак солидарности.
На севере Мали повстанцы сообщили об убийстве и ранении десятков солдат и наемников из ЧВК "вагнер". Армия Мали подтвердила потерю двух военных, а российские блогеры сообщили о гибели по меньшей мере 20 'вагнеровцев'.
Турция нацелилась на урановые месторождения Нигера после отмены прав французских и канадских компаний. Это происходит на фоне усиления присутствия России в Африке из-за ядерных соглашений с несколькими странами.
Министерство иностранных дел Украины расширило доступ к консульским услугам за рубежом, предоставив 24 учреждениям в 20 странах доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволит украинцам получать повторные свидетельства и выписки из реестра.
Двое граждан Молдовы остаются заключенными во Франции за создание надписей на тему Украины в Париже; их апелляция была отклонена Апелляционным судом 1 июля 2024 года.
Сотни, если не тысячи, смертей и многочисленные лесные пожары произошли в Европе, Азии и США из-за рекордно высоких температур в последние дни.
Лидеры G7 собираются на ежегодный саммит в Италии, стремясь удвоить поддержку Украины за счет кредитного пакета на 50 миллиардов долларов, используя замороженные российские активы, противостоять экономическим амбициям Китая и обсудить такие вопросы, как искусственный интеллект, одновременно сталкиваясь с внутренними проблемами.
Россия и Китай, имеющие право вето в Совете Безопасности ООН, выразили в четверг обеспокоенность проектом резолюции США, который поддержит предложение, изложенное президентом Соединенных Штатов Джо Байденом о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Страны ОПЕК + договорились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, постепенно сворачивая их, чтобы поддержать рынок на фоне медленного роста мирового спроса.
Алжир предложил проект резолюции ООН, требующей немедленного прекращения огня в Газе, освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСОМ.
Италия готова поддержать санкции ЕС в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку она диверсифицировала поставки газа и может полностью обойтись без российского газа.
Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.