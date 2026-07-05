Повстанцы в Мали заявили о сбитии российского военного вертолета

В Мали повстанцы заявили, что сбили военный вертолет, который, вероятно, принадлежал «Африканскому корпусу» минобороны РФ, а также усилили наступление на стратегически важный город Анефис. Об этом сообщают Le Monde и France 24, пишет УНН.

Детали

В социальных сетях появились видео падения вертолета, похожего на Ми-24 или Ми-35, а также кадры с горящим фюзеляжем и вооруженными людьми, которых идентифицируют как туарегских повстанцев. По данным аккаунта OSINTWarfare, бойцы «Фронта освобождения Азавада» устроили засаду на колонну «Африканского корпуса», которая направлялась из города Гао в Анефис для усиления его обороны. Утверждается, что во время атаки был сбит вертолет и уничтожено несколько военных грузовиков.

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Турецкий журналист Махмут Бозарслан также сообщил об уничтожении вертолета Ми-24, который, по его словам, принадлежал «Африканскому корпусу» минобороны РФ. Он утверждает, что инцидент произошел вблизи Тинзауатена неподалеку от границы с Алжиром, а все, кто находился на борту, погибли. Официального подтверждения этой информации со стороны России нет.

В то же время Le Monde и France 24 сообщают, что повстанцы и джихадистские группировки одновременно атаковали позиции армии Мали и ее союзников в нескольких районах страны. Основной целью стал Анефис, который считается одним из ключевых опорных пунктов малийской армии и «Африканского корпуса» в регионе Кидаль после весеннего наступления повстанцев.

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Представители «Фронта освобождения Азавада» заявили, что уже установили контроль над Анефисом, однако армия Мали это отрицает. В «Африканском корпусе» также утверждают, что их подразделения вместе с малийскими военными продолжают находиться в городе и ведут бои.

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