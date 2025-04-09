Франция 24

Группировка ХАМАС заявила об освобождении одного заложника с двойным гражданством и возвращении тел четырех погибших в плену. Это
происходит на фоне переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС.
Бельгия перенесла поставку истребителей F-16 Украине на 2026 год из-за задержек с получением F-35. Премьер-министр Барт де Вевер
подтвердил дальнейшую поддержку Украины.
Интенсивные дожди в Нигере привели к масштабным наводнениям, вызвав 339 смертей и перемещение более 1,1 млн человек. Стихия
нанесла значительный ущерб инфраструктуре, культурным объектам и школам страны.
В результате израильского удара по мечети в Дейр-аль-Бала погиб 21 человек. ЦАХАЛ утверждает, что атаковал командный центр ХАМАС,
расположенный в здании бывшей мечети.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что не будет прекращения огня с ливанской «Хезболлой». Он подчеркнул, что
Израиль продолжит борьбу до победы.
Французская полиция установила периметры безопасности в Париже накануне Олимпийских игр. Центр города закрывают для транспорта,
вводят пропускной режим и разворачивают 45 000 правоохранителей для охраны церемонии открытия на Сене.