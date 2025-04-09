Франция 24

Глава МИД Израиля заявил, что "никакого прекращения огня" с "Хезболлой" не будет "до победы"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что не будет прекращения огня с ливанской «Хезболлой». Он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу до победы.