10:05 • 3606 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 7558 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 20962 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 39469 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 32855 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41258 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 38996 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 48983 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 45430 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35922 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Франция передала Украине беспилотники Rodeur, которые могут выполнять разведывательные и «камикадзе» миссии. Некоторые из этих дронов уже поставлены, имея дальность до 500 км и до пяти часов полета.

Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км
Фото: eos-technologie.com

Украина получила французские беспилотники Rodeur, способные преодолевать до 500 километров и находиться в воздухе до пяти часов. Некоторые из этих дронов уже были поставлены в Украину. Об этом сообщает France 24, передает УНН.

Подробности

Французская группа EOS Technologie сообщила, что ее дрон Rodeur может выполнять как разведывательные миссии, так и удары типа "камикадзе". По словам президента EOS Technologie Жан-Марка Зулиани, в Украине эти беспилотники могут использоваться по логике "меча", тогда как в Европе - как элемент "щита".

Украинцы получили уникальный опыт в мире

- отметил он, добавив, что сейчас Украине "больше нужны технологии", чем оборудование.

Также, как пишет издание, российские удары по Украине в значительной степени зависят от массового применения иранских беспилотников Shahed, которые производятся в россии в больших количествах по низкой цене.

россия способна производить до 1000 таких дронов в день и запускать их вместе с ракетами, перегружая украинскую противовоздушную оборону. В свою очередь, Украина полагается на дроны-перехватчики.

Украинцам нужно около 20 000 дронов в месяц, это огромная сумма

- отмечает Адриен Кантер.

Именно для масштабирования производства беспилотников в ноябре 2025 года состоялся первый франко-украинский форум по совместному производству дронов с участием президентов Франции и Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина производит тысячу дронов-перехватчиков в сутки. Однако страна имеет значительно меньше операторов для их использования.

Алла Киосак

