Украина получила французские ударные дроны Rodeur с дальностью до 500 км

Фото: eos-technologie.com

Украина получила французские беспилотники Rodeur, способные преодолевать до 500 километров и находиться в воздухе до пяти часов. Некоторые из этих дронов уже были поставлены в Украину. Об этом сообщает France 24, передает УНН.

Подробности

Французская группа EOS Technologie сообщила, что ее дрон Rodeur может выполнять как разведывательные миссии, так и удары типа "камикадзе". По словам президента EOS Technologie Жан-Марка Зулиани, в Украине эти беспилотники могут использоваться по логике "меча", тогда как в Европе - как элемент "щита".

Украинцы получили уникальный опыт в мире - отметил он, добавив, что сейчас Украине "больше нужны технологии", чем оборудование.

Также, как пишет издание, российские удары по Украине в значительной степени зависят от массового применения иранских беспилотников Shahed, которые производятся в россии в больших количествах по низкой цене.

россия способна производить до 1000 таких дронов в день и запускать их вместе с ракетами, перегружая украинскую противовоздушную оборону. В свою очередь, Украина полагается на дроны-перехватчики.

Украинцам нужно около 20 000 дронов в месяц, это огромная сумма - отмечает Адриен Кантер.

Именно для масштабирования производства беспилотников в ноябре 2025 года состоялся первый франко-украинский форум по совместному производству дронов с участием президентов Франции и Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина производит тысячу дронов-перехватчиков в сутки. Однако страна имеет значительно меньше операторов для их использования.