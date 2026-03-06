Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу

Сайт StopOdrex, где публикуются истории людей об опыте лечения в одесской клинике Odrex, возобновил работу на новом домене после трех блокировок. Об этом сообщила соучредитель движения активистов Кристина Тоткайло, сообщает УНН.

Платформа StopOdrex, которую создали семьи умерших пациентов и люди, считающие себя пострадавшими от лечения в клинике Odrex, заработала. Теперь коммуникация движения активистов и неравнодушных происходит сразу через две площадки: сайт и Telegram-канал. Об этом активистка движения Кристина Тоткайло сообщила на своей странице в Facebook.

После трех блокировок и попыток уничтожить нашу платформу с историями людей о негативном опыте лечения в клинике Odrex – нам удалось возобновить работу сайта. Это означает, что теперь у нашего движения StopOdrex есть сразу две площадки для коммуникации: сайт и Telegram-канал - написала Кристина Тоткайло

Как ранее сообщал УНН, сайт StopOdrex трижды прекращал работу после обращений компаний, связанных с клиникой Odrex. После очередной блокировки активисты запустили Telegram-канал, чтобы сохранить возможность быстрой коммуникации с людьми, которые хотят поделиться собственным опытом лечения.

После возобновления работы сайта, по словам Кристины Тоткайло, платформа продолжит выполнять свою главную функцию – сбор историй людей и информирование о ходе уголовных производств и общественной дискуссии вокруг "Дела Odrex".

На сайте StopOdrex, как и раньше, мы публикуем истории людей, пострадавших от лечения в одесской клинике "Одрекс" и истории семей пациентов, которых уже нет в живых, но родные которых хотят рассказать о трагедии. Все ваши истории, для безопасности, публикуются исключительно анонимно, а персональные данные не разглашаются. Мы создали эти ресурсы, чтобы правда не исчезла. Чтобы люди, потерявшие близких или здоровье, больше не оставались наедине со своей болью. А также, чтобы предотвратить будущие трагедии - отметила она.

Отметим, движение StopOdrex это общественная инициатива семей умерших пациентов клиники Odrex и людей, которые считают себя пострадавшими от лечения там. Главной целью движения, как заявляют сами активисты, является сбор свидетельств, взаимная поддержка пострадавших и информирование общества о ходе так называемого "Дела Odrex".

Напомним

Толчком к началу активного публичного освещения "Дела Odrex" стала смерть в стенах клиники бизнесмена-девелопера Аднана Кивана. Известно, что в мае-октябре 2024 года он проходил там лечение. По факту его смерти было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам.

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента.

После того, как украинские СМИ начали активно освещать резонансную смерть бизнесмена в клинике Odrex, все больше людей решились публично рассказать о собственном опыте лечения в этом медучреждении и об уголовных производствах, в которых фигурирует клиника.

В частности, стало известно, что на сегодня открыто по меньшей мере 10 уголовных производств, в которых фигурирует скандальная Odrex. Они расследуются по разным статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по фактам возможного мошенничества, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленного убийства.

Резонанса вокруг историй пациентов также добавил документальный фильм "Осиное гнездо", который стал одним из первых масштабных публичных свидетельств о лечении в частной одесской клинике. В фильме люди, которые считают себя пострадавшими и родственники тех, кого не удалось спасти после лечения, впервые открыто рассказали свои истории в надежде добиться справедливости и предостеречь других от возможных трагедий.

Одной из героинь фильма стала Светлана Гук, которая потеряла мужа после лечения в Odrex. По ее словам, муж обратился в клинику с опухолью тимуса. Ему пообещали "несложную операцию", однако во время лечения была проведена полная торакотомия, после которой начались тяжелые осложнения. Пациента подключили к аппарату "искусственной почки", а ежедневные счета за пребывание в клинике, по словам женщины, достигали 80–90 тысяч гривен.

Самым шокирующим моментом, как рассказывает вдова, стало то, что когда она зашла в палату мужа, там было холодно "как в морозильной камере", а под его одеялом работал нагреватель воздуха. Светлана убеждена, что клиника продолжала удерживать тело ее мужа на аппаратах уже после клинической смерти, чтобы выставить больший счет, ведь пребывание в частном медучреждении тарифицируется посуточно.

После смерти мужа женщина не смогла оплатить выставленный счет, после чего, по ее словам, клиника подала на нее в суд и начала оказывать давление. Вдова рассказывает, что психологическое давление было настолько сильным, что она даже задумывалась о самоубийстве.

Еще одну историю в фильме рассказывает пациент Владимир. Он обратился в клинику для проведения несложной запланированной операции, однако уже на следующий день после хирургического вмешательства его состояние резко ухудшилось. Впоследствии выяснилось, что легкие мужчины поражены на 85%, хотя причиной обращения в клинику не были проблемы с дыхательной системой.

Семье пациента врачи Odrex объяснили это заражением бактерией Serratia marcescens, которая может передаваться через нестерильное оборудование или грязные руки. Состояние пациента стремительно ухудшалось, он почти не мог дышать и был введен в медицинскую кому.

Лечение требовало значительных затрат, и в конце концов у семьи закончились средства. Тогда, по словам жены Владимира, Odrex предложил "выключать свет" – то есть отключить мужа от аппаратов и смириться с тем, что его спасти невозможно. Несмотря на это, Владимир выжил, однако вышел из клиники с существенно подорванным здоровьем и значительной потерей веса. При этом в выписке, по словам семьи, не было упоминания о заражении инфекцией.

Еще одной героиней фильма стала киевлянка Кристина Тоткайло – ныне соучредитель платформы StopOdrex. У ее отца диагностировали онкологическое заболевание. Консилиум медиков в клинике "Феофания" пришел к выводу, что агрессивная химиотерапия до проведения хирургического вмешательства является опасной для пациента.

Впрочем, хирург Игорь Белоцерковский, который также присутствовал на консилиуме, предложил продолжить лечение в одесской клинике Odrex, где работает его жена, онколог Марина Белоцерковская.

По прибытии в Одессу отцу Кристины назначили пятидневный курс агрессивной химиотерапии и сразу планировали второй. Пациенту установили гастростому, которая требовала ежедневного ухода, однако, по словам дочери, врачи практически не контролировали ее состояние. К моменту выписки в месте установки гастростомы образовалось сквозное отверстие, через которое вытекала пища.

После возвращения в Киев состояние отца Кристины резко ухудшилось: отказали почки, появились многочисленные осложнения. На сообщение семьи о критическом состоянии помощница врача Белоцерковской, по словам Кристины, ответила, что семья написала ей в выходной день и все вопросы следует решать в понедельник.

Семья потратила на лечение более 250 тыс. грн, однако спасти отца не удалось – он умер. Кристина Тоткайло убеждена, что назначение агрессивной химиотерапии вопреки рекомендациям других врачей стало фатальной ошибкой.

Авторы фильма отмечают, что масштаб подобных историй свидетельствует о системном характере проблемы, которую, по их мнению, должны расследовать правоохранительные органы и проверить профильные государственные институты.