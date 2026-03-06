Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу

$43.810.09
50.900.07
ukenru
11:26 • 1860 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины в ЕС
10:48 • 4498 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена – из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 9834 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 11539 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 11705 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 11786 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 19415 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 32695 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 35230 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 71657 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.9м/с
64%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 16660 просмотра
Ученые успешно вырастили нут в симулированном лунном грунте для будущих космических миссийPhoto6 марта, 04:00 • 11035 просмотра
Цены на нефть продемонстрировали рекордный недельный рост из-за эскалации на Ближнем ВостокеPhoto6 марта, 04:18 • 12927 просмотра
Иран заявил об уничтожении американского истребителя F-15E и масштабном ракетном обстреле6 марта, 04:50 • 16556 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 9836 просмотра
публикации
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу11:16 • 1682 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий09:52 • 10305 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto5 марта, 14:41 • 37147 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы5 марта, 12:59 • 68204 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 80927 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Блогеры
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венгрия
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 16998 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 17191 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 19606 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 40855 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 47282 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Золото

Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Сайт StopOdrex, собирающий истории пациентов скандальной клиники, возобновил работу, несмотря на три блокировки. Соучредитель движения StopOdrex Кристина Тоткайло сообщила, что теперь активисты и все неравнодушные могут общаться сразу через две платформы: сайт и Telegram-канал.

Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу

Сайт StopOdrex, где публикуются истории людей об опыте лечения в одесской клинике Odrex, возобновил работу на новом домене после трех блокировок. Об этом сообщила соучредитель движения активистов Кристина Тоткайло, сообщает УНН.

Платформа StopOdrex, которую создали семьи умерших пациентов и люди, считающие себя пострадавшими от лечения в клинике Odrex, заработала. Теперь коммуникация движения активистов и неравнодушных происходит сразу через две площадки: сайт и Telegram-канал. Об этом активистка движения Кристина Тоткайло сообщила на своей странице в Facebook.

После трех блокировок и попыток уничтожить нашу платформу с историями людей о негативном опыте лечения в клинике Odrex – нам удалось возобновить работу сайта. Это означает, что теперь у нашего движения StopOdrex есть сразу две площадки для коммуникации: сайт и Telegram-канал

- написала Кристина Тоткайло

Как ранее сообщал УНН, сайт StopOdrex трижды прекращал работу после обращений компаний, связанных с клиникой Odrex. После очередной блокировки активисты запустили Telegram-канал, чтобы сохранить возможность быстрой коммуникации с людьми, которые хотят поделиться собственным опытом лечения.

После возобновления работы сайта, по словам Кристины Тоткайло, платформа продолжит выполнять свою главную функцию – сбор историй людей и информирование о ходе уголовных производств и общественной дискуссии вокруг "Дела Odrex".

На сайте StopOdrex, как и раньше, мы публикуем истории людей, пострадавших от лечения в одесской клинике "Одрекс" и истории семей пациентов, которых уже нет в живых, но родные которых хотят рассказать о трагедии. Все ваши истории, для безопасности, публикуются исключительно анонимно, а персональные данные не разглашаются. Мы создали эти ресурсы, чтобы правда не исчезла. Чтобы люди, потерявшие близких или здоровье, больше не оставались наедине со своей болью. А также, чтобы предотвратить будущие трагедии

- отметила она.

Отметим, движение StopOdrex это общественная инициатива семей умерших пациентов клиники Odrex и людей, которые считают себя пострадавшими от лечения там. Главной целью движения, как заявляют сами активисты, является сбор свидетельств, взаимная поддержка пострадавших и информирование общества о ходе так называемого "Дела Odrex".

Напомним

Толчком к началу активного публичного освещения "Дела Odrex" стала смерть в стенах клиники бизнесмена-девелопера Аднана Кивана. Известно, что в мае-октябре 2024 года он проходил там лечение. По факту его смерти было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. 

Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской, которую уволили из Odrex почти сразу после смерти Аднана Кивана. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей привели к смерти пациента.

После того, как украинские СМИ начали активно освещать резонансную смерть бизнесмена в клинике Odrex, все больше людей решились публично рассказать о собственном опыте лечения в этом медучреждении и об уголовных производствах, в которых фигурирует клиника.

В частности, стало известно, что на сегодня открыто по меньшей мере 10 уголовных производств, в которых фигурирует скандальная Odrex. Они расследуются по разным статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по фактам возможного мошенничества, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками и умышленного убийства.

Резонанса вокруг историй пациентов также добавил документальный фильм "Осиное гнездо", который стал одним из первых масштабных публичных свидетельств о лечении в частной одесской клинике. В фильме люди, которые считают себя пострадавшими и родственники тех, кого не удалось спасти после лечения, впервые открыто рассказали свои истории в надежде добиться справедливости и предостеречь других от возможных трагедий.

Одной из героинь фильма стала Светлана Гук, которая потеряла мужа после лечения в Odrex. По ее словам, муж обратился в клинику с опухолью тимуса. Ему пообещали "несложную операцию", однако во время лечения была проведена полная торакотомия, после которой начались тяжелые осложнения. Пациента подключили к аппарату "искусственной почки", а ежедневные счета за пребывание в клинике, по словам женщины, достигали 80–90 тысяч гривен.

Самым шокирующим моментом, как рассказывает вдова, стало то, что когда она зашла в палату мужа, там было холодно "как в морозильной камере", а под его одеялом работал нагреватель воздуха. Светлана убеждена, что клиника продолжала удерживать тело ее мужа на аппаратах уже после клинической смерти, чтобы выставить больший счет, ведь пребывание в частном медучреждении тарифицируется посуточно.

После смерти мужа женщина не смогла оплатить выставленный счет, после чего, по ее словам, клиника подала на нее в суд и начала оказывать давление. Вдова рассказывает, что психологическое давление было настолько сильным, что она даже задумывалась о самоубийстве.

Еще одну историю в фильме рассказывает пациент Владимир. Он обратился в клинику для проведения несложной запланированной операции, однако уже на следующий день после хирургического вмешательства его состояние резко ухудшилось. Впоследствии выяснилось, что легкие мужчины поражены на 85%, хотя причиной обращения в клинику не были проблемы с дыхательной системой.

Семье пациента врачи Odrex объяснили это заражением бактерией Serratia marcescens, которая может передаваться через нестерильное оборудование или грязные руки. Состояние пациента стремительно ухудшалось, он почти не мог дышать и был введен в медицинскую кому.

Лечение требовало значительных затрат, и в конце концов у семьи закончились средства. Тогда, по словам жены Владимира, Odrex предложил "выключать свет" – то есть отключить мужа от аппаратов и смириться с тем, что его спасти невозможно. Несмотря на это, Владимир выжил, однако вышел из клиники с существенно подорванным здоровьем и значительной потерей веса. При этом в выписке, по словам семьи, не было упоминания о заражении инфекцией.

Еще одной героиней фильма стала киевлянка Кристина Тоткайло – ныне соучредитель платформы StopOdrex. У ее отца диагностировали онкологическое заболевание. Консилиум медиков в клинике "Феофания" пришел к выводу, что агрессивная химиотерапия до проведения хирургического вмешательства является опасной для пациента.

Впрочем, хирург Игорь Белоцерковский, который также присутствовал на консилиуме, предложил продолжить лечение в одесской клинике Odrex, где работает его жена, онколог Марина Белоцерковская.  

По прибытии в Одессу отцу Кристины назначили пятидневный курс агрессивной химиотерапии и сразу планировали второй. Пациенту установили гастростому, которая требовала ежедневного ухода, однако, по словам дочери, врачи практически не контролировали ее состояние. К моменту выписки в месте установки гастростомы образовалось сквозное отверстие, через которое вытекала пища.

После возвращения в Киев состояние отца Кристины резко ухудшилось: отказали почки, появились многочисленные осложнения. На сообщение семьи о критическом состоянии помощница врача Белоцерковской, по словам Кристины, ответила, что семья написала ей в выходной день и все вопросы следует решать в понедельник.

Семья потратила на лечение более 250 тыс. грн, однако спасти отца не удалось – он умер. Кристина Тоткайло убеждена, что назначение агрессивной химиотерапии вопреки рекомендациям других врачей стало фатальной ошибкой.

Авторы фильма отмечают, что масштаб подобных историй свидетельствует о системном характере проблемы, которую, по их мнению, должны расследовать правоохранительные органы и проверить профильные государственные институты.

Лилия Подоляк

Обществопубликации
Odrex
Социальная сеть
Карцинома
Фильм
Telegram
Facebook
Одесса
Киев