Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Клініка Odrex вимагала у родичів пацієнта документи на квартиру для погашення боргу за лікування

Київ • УНН

 • 652 перегляди

Генеральний директор клініки "Одрекс" вимагав у дружини померлого пацієнта документи на квартиру для погашення боргу за лікування. Смерть чоловіка сталась після операції, яка, за словами незалежних лікарів, була протипоказана.

Клініка Odrex вимагала у родичів пацієнта документи на квартиру для погашення боргу за лікування
Світлана Гук

Генеральний директор скандальної клініки "Одрекс", яку пов'язують зі смертями кількох пацієнтів, викликаних ймовірно неналежним лікуванням, вимагав у дружини одного із цих пацієнтів документи на квартиру для погашення боргу за лікування. Про це розповідається у документальному фільмі "Осіне гніздо", повідомляє УНН.

Чоловіку Світлани Гук проводили операцію у медичному будинку "Одрекс". Однак, як згодом пояснив хірург, операція пішла не за планом. Жінка заявляє, що спочатку лікарі запевняли її в тому, що операція пройшла успішно і все нормально.

Однак розпочалися ускладнення і чоловіка Світлани перевели на апарат ШВЛ.

"Щодня мені дзвонили з "Одрексу" зі словами "потрібні гроші, потрібні гроші". Тобто, їх не цікавила доля мого чоловіка, їх просто хвилювало питання грошей", - згадує Світлана Гук.

За її словами, лікарі не повідомили рідних про зупинку серця її чоловіка. Світлана підозрює, що з моменту клінічної смерті її чоловіка спеціально тримали на апаратах підтримки життєдіяльності заради викачування грошей.

При цьому Odrex щодня вимагала 80-90 тисяч гривень.

"Ми звернулися до Арутюняна, генерального директора. Він: "ви маєте заплатити". З чого платити? Він каже, якщо у вас немає грошей, ви можете надати нашим юристам документи на квартиру. І вони займатимуться квартирою, продажем, швидко продадуть для того, щоб погасити ваш нібито борг клініці. І зрештою він мені взагалі заявив, що ми вас позбавимо квартир, машин, будинків, дач. Я це слухала просто у тихому шоці", - розповіла Світлана Гук.

Чоловік Світлани помер у клініці "Одрекс", а незалежні лікарі, до яких вона звернулася, зазначили, що його не можна було оперувати і проведене хірургічне втручання його вбило.

Після смерті чоловіка Odrex подав до суду Світлану Гук за несплату медичних послуг на суму 900 000 грн. "Я опинилася з похоронкою у руках та з повісткою до суду", – розповіла вона.

Нагадаємо

Скандал з клінікою Odrex став публічним після ще однієї смерті. Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі.

За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Білоцерківську.

Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів спричинили смерть пацієнта.

"Лікарі, які підозрюються, надавали йому медичну допомогу. Як засвідчено комісійною судово-медичною експертизою, при наданні медичної допомоги не було забезпечено належного реагування на ознаки ускладнення та вжито необхідних заходів для його своєчасного лікування. Експерти дійшли висновку, що лікарська помилка, неналежне виконання лікарями своїх професійних обов'язків через недбале ставлення до них перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з настанням смерті пацієнта", – йдеться у повідомленні ОДП.

Слідство вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Крім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані.

Бізнесмен помер 28 жовтня 2024 року.

У клініці ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів.

При цьому МОЗ досі не провело перевірку відповідності діяльності клініки "Одрекс" ліцензійним умовам і не позбавило медустанову ліцензії.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Odrex
Карцинома
Фільм
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Одеса