Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка прибув сьогодні вранці з візитом до України, повідомляє Denik N, пише УНН.

Деталі

Він має зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою в Києві. У поїздці його супроводжує, серед інших, законодавець і почесний президент Motoristů Філіп Турек.

Як зазначає видання, росія вночі провела масштабну атаку на Україну, зокрема на Київ та Львівську область. Медіа, посилаючись на мо рф, писали, що росія також застосувала нову ракету "орєшнік". "Через атаки поїзд з Мацинкою прибув до Києва із затримкою", - пише видання.

Як пише iDNES, Мацинка вже зробив заяву.

"росія зустріла мене тут ракетними ударами, які були не дуже далеко від нас, тому нас також цікавить стан мирних переговорів", - сказав Мацинка під час поїздки.

Мацинка також "високо оцінив зусилля України щодо виконання мирних вимог США та росії та розкритикував російську сторону", пише видання. "Україна в останні місяці була готова піти на низку поступок, чого росія не зробила", - сказав він. Мацинка заявив, що вів переговори про цю поїздку із Сибігою ще з грудневих свят. З його слів, важливо підтримувати інтенсивні контакти з українською стороною. "Одна справа - війна, інша - українські біженці в Чехії", - сказав він.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко запросила прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша до України у грудні після його призначення. Міністр оборони країни Яромир Зуна також був запрошений в Україну і спочатку заявив про заплановану поїздку. Проте голова SPD Томіо Окамура згодом заявив, що Зуна не прийняв запрошення.

