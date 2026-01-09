$42.990.27
09:38 • 1162 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 10815 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 14983 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 15252 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 55222 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 56388 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 43648 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 59982 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32470 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20919 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка прибув до України для зустрічі з Андрієм Сибігою. Його поїздка затрималася через ракетні атаки рф, які він розкритикував.

Очільник МЗС Чехії прибув до України на тлі ракетних ударів рф: перші заяви

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацинка прибув сьогодні вранці з візитом до України, повідомляє Denik N, пише УНН.

Деталі

Він має зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою в Києві. У поїздці його супроводжує, серед інших, законодавець і почесний президент Motoristů Філіп Турек.

Як зазначає видання, росія вночі провела масштабну атаку на Україну, зокрема на Київ та Львівську область. Медіа, посилаючись на мо рф, писали, що росія також застосувала нову ракету "орєшнік". "Через атаки поїзд з Мацинкою прибув до Києва із затримкою", - пише видання.

"Перегорнули сторінку": Сибіга обговорив з новим главою МЗС Чехії партнерство й оборонну співпрацю06.01.26, 20:36 • 10973 перегляди

Як пише iDNES, Мацинка вже зробив заяву.

"росія зустріла мене тут ракетними ударами, які були не дуже далеко від нас, тому нас також цікавить стан мирних переговорів", - сказав Мацинка під час поїздки.

Мацинка також "високо оцінив зусилля України щодо виконання мирних вимог США та росії та розкритикував російську сторону", пише видання. "Україна в останні місяці була готова піти на низку поступок, чого росія не зробила", - сказав він. Мацинка заявив, що вів переговори про цю поїздку із Сибігою ще з грудневих свят. З його слів, важливо підтримувати інтенсивні контакти з українською стороною. "Одна справа - війна, інша - українські біженці в Чехії", - сказав він.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко запросила прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша до України у грудні після його призначення. Міністр оборони країни Яромир Зуна також був запрошений в Україну і спочатку заявив про заплановану поїздку. Проте голова SPD Томіо Окамура згодом заявив, що Зуна не прийняв запрошення.

Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури06.01.26, 02:18 • 18585 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дипломатка
Львівська область
Андрій Сибіга
Чехія
Україна
Київ