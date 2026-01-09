Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов РФ: первые заявления

$42.990.27
50.180.25
ukenru
09:38 • 714 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 10481 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 14697 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 14975 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 54746 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 56254 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 43528 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59750 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32448 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20908 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
88%
730мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дроновVideo8 января, 23:58 • 10221 просмотра
Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет9 января, 00:18 • 13810 просмотра
Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА9 января, 00:53 • 6350 просмотра
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены9 января, 01:22 • 9134 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 13243 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 33283 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 54746 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 37085 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59750 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 86866 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Львовская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 46229 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 49456 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 72157 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 90935 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 132036 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фокс Ньюс
The New York Times

Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов РФ: первые заявления

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл в Украину для встречи с Андреем Сибигой. Его поездка задержалась из-за ракетных атак РФ, которые он раскритиковал.

Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов РФ: первые заявления

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл сегодня утром с визитом в Украину, сообщает Denik N, пишет УНН.

Подробности

Он должен встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве. В поездке его сопровождает, среди прочих, законодатель и почетный президент Motoristů Филип Турек.

Как отмечает издание, Россия ночью провела масштабную атаку на Украину, в частности на Киев и Львовскую область. Медиа, ссылаясь на мо рф, писали, что Россия также применила новую ракету "Орешник". "Из-за атак поезд с Мацинкой прибыл в Киев с задержкой", - пишет издание.

"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество06.01.26, 20:36 • 10973 просмотра

Как пишет iDNES, Мацинка уже сделал заявление.

"Россия встретила меня здесь ракетными ударами, которые были не очень далеко от нас, поэтому нас также интересует состояние мирных переговоров", - сказал Мацинка во время поездки.

Мацинка также "высоко оценил усилия Украины по выполнению мирных требований США и России и раскритиковал российскую сторону", пишет издание. "Украина в последние месяцы была готова пойти на ряд уступок, чего Россия не сделала", - сказал он. Мацинка заявил, что вел переговоры об этой поездке с Сибигой еще с декабрьских праздников. По его словам, важно поддерживать интенсивные контакты с украинской стороной. "Одно дело - война, другое - украинские беженцы в Чехии", - сказал он.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пригласила премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Украину в декабре после его назначения. Министр обороны страны Яромир Зуна также был приглашен в Украину и первоначально заявил о запланированной поездке. Однако глава SPD Томио Окамура впоследствии заявил, что Зуна не принял приглашение.

Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры06.01.26, 02:18 • 18584 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Дипломатка
Львовская область
Андрей Сибига
Чешская Республика
Украина
Киев