Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов РФ: первые заявления

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка прибыл сегодня утром с визитом в Украину, сообщает Denik N, пишет УНН.

Подробности

Он должен встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве. В поездке его сопровождает, среди прочих, законодатель и почетный президент Motoristů Филип Турек.

Как отмечает издание, Россия ночью провела масштабную атаку на Украину, в частности на Киев и Львовскую область. Медиа, ссылаясь на мо рф, писали, что Россия также применила новую ракету "Орешник". "Из-за атак поезд с Мацинкой прибыл в Киев с задержкой", - пишет издание.

"Перевернули страницу": Сибига обсудил с новым главой МИД Чехии партнерство и оборонное сотрудничество

Как пишет iDNES, Мацинка уже сделал заявление.

"Россия встретила меня здесь ракетными ударами, которые были не очень далеко от нас, поэтому нас также интересует состояние мирных переговоров", - сказал Мацинка во время поездки.

Мацинка также "высоко оценил усилия Украины по выполнению мирных требований США и России и раскритиковал российскую сторону", пишет издание. "Украина в последние месяцы была готова пойти на ряд уступок, чего Россия не сделала", - сказал он. Мацинка заявил, что вел переговоры об этой поездке с Сибигой еще с декабрьских праздников. По его словам, важно поддерживать интенсивные контакты с украинской стороной. "Одно дело - война, другое - украинские беженцы в Чехии", - сказал он.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пригласила премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Украину в декабре после его назначения. Министр обороны страны Яромир Зуна также был приглашен в Украину и первоначально заявил о запланированной поездке. Однако глава SPD Томио Окамура впоследствии заявил, что Зуна не принял приглашение.

Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры