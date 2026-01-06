Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры
Киев • УНН
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка провел встречу с послом Украины Василием Зваричем. Обсуждались настроения в чешском обществе и недавняя публичная дискуссия относительно новогоднего выступления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.
Подробности
Поводом для переговоров стала критика со стороны украинского посла в адрес Окамуры (лидера партии SPD), который в своей речи выступил против военной помощи Киеву и членства Украины в ЕС. В частности, Окамура использовал резкие высказывания, упомянув об "украинских ворах вокруг хунты Зеленского". Мацинка ранее отмечал, что считает нецелесообразной публичную оценку иностранным послом заявлений высших чешских должностных лиц.
Министр подчеркнул, что встреча не была официальным "вызовом посла" на ковер, а прошла в "серьезной атмосфере". Следующим шагом станет телефонный разговор Мацинки с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Во вторник я продолжу эту важную дискуссию во время телефонного разговора с моим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой
Реакция чешского правительства и оппозиции
Оппозиционные политики Чехии назвали заявление Окамуры позорным и призвали правительство Андрея Бабиша дистанцироваться от этих слов. Премьер-министр Бабиш, в свою очередь, заявил, что Окамура выступал как лидер партии, а не как представитель всей коалиции, и отказался от дальнейших комментариев относительно позиции партнера по коалиции.
