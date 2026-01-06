$42.290.12
Эксклюзив
19:29 • 6676 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 25893 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 50867 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 30985 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 35178 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 40489 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 100555 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70191 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95138 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99397 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка провел встречу с послом Украины Василием Зваричем. Обсуждались настроения в чешском обществе и недавняя публичная дискуссия относительно новогоднего выступления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры
Посол Украины Василий Зварич

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка провел встречу с послом Украины Василием Зваричем. Темой обсуждения стали настроения в чешском обществе и недавняя публичная дискуссия относительно новогоднего выступления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры. Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет УНН.

Подробности

Поводом для переговоров стала критика со стороны украинского посла в адрес Окамуры (лидера партии SPD), который в своей речи выступил против военной помощи Киеву и членства Украины в ЕС. В частности, Окамура использовал резкие высказывания, упомянув об "украинских ворах вокруг хунты Зеленского". Мацинка ранее отмечал, что считает нецелесообразной публичную оценку иностранным послом заявлений высших чешских должностных лиц.

Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне03.01.26, 12:18 • 29535 просмотров

Министр подчеркнул, что встреча не была официальным "вызовом посла" на ковер, а прошла в "серьезной атмосфере". Следующим шагом станет телефонный разговор Мацинки с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Во вторник я продолжу эту важную дискуссию во время телефонного разговора с моим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой

– сказал Мацинка.

Реакция чешского правительства и оппозиции

Оппозиционные политики Чехии назвали заявление Окамуры позорным и призвали правительство Андрея Бабиша дистанцироваться от этих слов. Премьер-министр Бабиш, в свою очередь, заявил, что Окамура выступал как лидер партии, а не как представитель всей коалиции, и отказался от дальнейших комментариев относительно позиции партнера по коалиции.

Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за его скандальных заявлений об Украине02.01.26, 20:45 • 9346 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Новый год
российская пропаганда
Война в Украине
Чешская Республика
Украина