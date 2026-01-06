Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка провел встречу с послом Украины Василием Зваричем. Темой обсуждения стали настроения в чешском обществе и недавняя публичная дискуссия относительно новогоднего выступления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры. Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет УНН.

Поводом для переговоров стала критика со стороны украинского посла в адрес Окамуры (лидера партии SPD), который в своей речи выступил против военной помощи Киеву и членства Украины в ЕС. В частности, Окамура использовал резкие высказывания, упомянув об "украинских ворах вокруг хунты Зеленского". Мацинка ранее отмечал, что считает нецелесообразной публичную оценку иностранным послом заявлений высших чешских должностных лиц.

Министр подчеркнул, что встреча не была официальным "вызовом посла" на ковер, а прошла в "серьезной атмосфере". Следующим шагом станет телефонный разговор Мацинки с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Во вторник я продолжу эту важную дискуссию во время телефонного разговора с моим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой