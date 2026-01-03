Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность антиукраинскими заявлениями спикера Палаты депутатов Томио Окамуры. Он планирует обсудить этот вопрос с премьер-министром и конституционными должностными лицами.
Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность антиукраинскими заявлениями спикера Палаты депутатов и заявил, что вынесет этот вопрос на обсуждение с премьер-министром и конституционными должностными лицами. Об этом сообщил Президент Чехии Петр Павел в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Президент Чехии подчеркнул, что заявление спикера Палаты депутатов вызывает обеспокоенность не только внутри государства, но и за его пределами.
Заявление Спикера Палаты депутатов, третьего по величине конституционного должностного лица, вызывает обеспокоенность не только среди наших граждан, но и за рубежом, среди наших союзников и партнеров. Я обсужу это на следующей встрече с Премьер-министром коалиционного правительства и на встрече конституционных должностных лиц. Координация внешней и безопасностной политики является основой нашего доверия как партнера
Напомним
Спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине, назвав войну "бессмысленной". Он заявил, что деньги чешских пенсионеров не должны идти на поддержку "провоенной пропаганды".
В Чехии депутаты от оппозиции хотят инициировать голосование по отставке главы партии SPD Томио Окамуры с должности спикера нижней палаты парламента. Сбор подписей, необходимых для вынесения вопроса на голосование, начнется на следующей неделе. Об этом сообщил сегодня глава партии "Пиратов" Зденек Гржиб
Новый глава нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг, установленный в 2022 году. В ответ оппозиция вывесила новые флаги из окон парламентских офисов, назвав действия Окамуры позорными.