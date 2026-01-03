Президент Чехии обсудит антиукраинские заявления спикера парламента на правительственном уровне

Президент Чехии Петр Павел выразил обеспокоенность антиукраинскими заявлениями спикера Палаты депутатов и заявил, что вынесет этот вопрос на обсуждение с премьер-министром и конституционными должностными лицами. Об этом сообщил Президент Чехии Петр Павел в соцсети Х, пишет УНН.

Президент Чехии подчеркнул, что заявление спикера Палаты депутатов вызывает обеспокоенность не только внутри государства, но и за его пределами.

Заявление Спикера Палаты депутатов, третьего по величине конституционного должностного лица, вызывает обеспокоенность не только среди наших граждан, но и за рубежом, среди наших союзников и партнеров. Я обсужу это на следующей встрече с Премьер-министром коалиционного правительства и на встрече конституционных должностных лиц. Координация внешней и безопасностной политики является основой нашего доверия как партнера