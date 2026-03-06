Одному из инкассаторов Ощадбанка, которых вернули из Венгрии, понадобилась медпомощь

Семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, возвращенных в Украину, находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Об этом говорится в заявлении Ощадбанка, передает УНН.

Семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которые были незаконно задержаны 5 марта правоохранительными органами Венгрии во время выполнения очередного служебного рейса, пересекли украинскую границу и вернулись в Украину. Сейчас все семь мужчин находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны Ощадбанка. Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему оказана необходимая медицинская помощь на украинской границе - говорится в заявлении.

Добавим

Как сообщили в банке, Ощад продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания сотрудников Ощадбанка и возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей, которые в них перевозились.

Общий объем ценностей, находившихся в двух автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Ощадбанк последовательно будет отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях - резюмировали в банке.

Ранее

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, Украине удалось добиться освобождения семи граждан, которых удерживали в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу.

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.