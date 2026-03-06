$43.810.09
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 24520 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 24821 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 43935 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 21545 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 21302 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 20586 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19534 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19946 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17279 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Одному из инкассаторов Ощадбанка, которых вернули из Венгрии, понадобилась медпомощь

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, задержанных в Венгрии 5 марта, вернулись в Украину, находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, у одного обострилось хроническое заболевание. Банк продолжает отстаивать интересы по возврату 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота.

Одному из инкассаторов Ощадбанка, которых вернули из Венгрии, понадобилась медпомощь

Семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, возвращенных в Украину, находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Об этом говорится в заявлении Ощадбанка, передает УНН.

Семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которые были незаконно задержаны 5 марта правоохранительными органами Венгрии во время выполнения очередного служебного рейса, пересекли украинскую границу и вернулись в Украину. Сейчас все семь мужчин находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны Ощадбанка. Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему оказана необходимая медицинская помощь на украинской границе 

- говорится в заявлении.

Добавим

Как сообщили в банке, Ощад продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания сотрудников Ощадбанка и возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей, которые в них перевозились.

Общий объем ценностей, находившихся в двух автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. Ощадбанк последовательно будет отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях 

- резюмировали в банке.

Ранее

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, Украине удалось добиться освобождения семи граждан, которых удерживали в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. 

Напомним

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. 

В Венгрии заявили, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны в пятницу 6 марта.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Антонина Туманова

