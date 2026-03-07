США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности отмены юридических и финансовых ограничений на продажу российского ископаемого топлива, находящегося под санкциями. Об этом министр заявил в интервью Fox Business Network, пишет УНН.

Детали

По словам Бессента, сейчас в море находятся сотни миллионов баррелей сырой нефти, и ведомство рассматривает вариант предоставления разрешений покупателям на ее приобретение. Первым шагом в этом направлении стало решение Вашингтона разрешить Индии выкупить российское сырье, которое оставалось заблокированным в океане в течение последнего месяца.

Механизмы разблокировки энергоресурсов и новые разрешения

Администрация США планирует использовать гибкий подход к санкционной политике, чтобы обеспечить доступ к заблокированным объемам энергоносителей на глобальном уровне.

Министерство финансов готово выдавать специальные лицензии, которые позволят международным компаниям покупать ранее запрещенную нефть без риска попасть под вторичные санкции. Это решение обосновывается необходимостью сбалансировать предложение на рынке и снизить ценовое давление, несмотря на продолжающееся геополитическое противостояние.

