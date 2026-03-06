США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка
Министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую индийским компаниям покупать российскую нефть в море. Это экстренная мера для компенсации дефицита топлива из-за закрытия Ормузского пролива.
Министерство финансов США выдало специальную генеральную лицензию, позволяющую индийским компаниям покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые уже находятся в море. Решение было принято 5 марта как экстренная мера, призванная компенсировать дефицит топлива, возникший из-за полного закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Согласно распоряжению министра финансов Скотта Бессента, действие лицензии завершится 4 апреля в 00:01 по вашингтонскому времени. Документ распространяется исключительно на индийские нефтеперерабатывающие заводы и грузы, которые фактически застряли в азиатских водах – по оценкам аналитиков, речь идет о 9,5 миллионах баррелей нефти.
Такой шаг является вынужденным отступлением от предыдущей политики администрации Дональда Трампа, которая ранее вводила пошлины против Индии, пытаясь заставить правительство Нарендры Моди полностью отказаться от российских энергоносителей.
Чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок, Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть
Он также добавил, что эта мера позволяет операции только с тем сырьем, которое "уже застряло в море".
