Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 16435 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
5 марта, 17:39 • 22417 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
5 марта, 12:41 • 49951 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 88437 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 48986 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
5 марта, 12:00 • 43717 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
5 марта, 11:33 • 70102 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
5 марта, 08:05 • 26363 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 50016 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую индийским компаниям покупать российскую нефть в море. Это экстренная мера для компенсации дефицита топлива из-за закрытия Ормузского пролива.

США временно разблокировали продажу российской нефти в Индию для стабилизации мирового рынка

Министерство финансов США выдало специальную генеральную лицензию, позволяющую индийским компаниям покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые уже находятся в море. Решение было принято 5 марта как экстренная мера, призванная компенсировать дефицит топлива, возникший из-за полного закрытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Согласно распоряжению министра финансов Скотта Бессента, действие лицензии завершится 4 апреля в 00:01 по вашингтонскому времени. Документ распространяется исключительно на индийские нефтеперерабатывающие заводы и грузы, которые фактически застряли в азиатских водах – по оценкам аналитиков, речь идет о 9,5 миллионах баррелей нефти.

Сегодня ни один нефтяной танкер не прошел через Ормузский пролив - СМИ05.03.26, 21:35 • 4618 просмотров

Такой шаг является вынужденным отступлением от предыдущей политики администрации Дональда Трампа, которая ранее вводила пошлины против Индии, пытаясь заставить правительство Нарендры Моди полностью отказаться от российских энергоносителей.

Чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок, Министерство финансов США выдает временное 30-дневное освобождение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть

– заявил Скотт Бессент.

Он также добавил, что эта мера позволяет операции только с тем сырьем, которое "уже застряло в море".

Администрация Трампа рассматривает экстренные меры по стабилизации цен на нефть из-за войны с Ираном06.03.26, 02:16 • 2860 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Соединённые Штаты