Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом обмене, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев, в том числе военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы, среди них защитники Мариуполя. Координационный штаб по вопросам пленных отметил, что это "первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве" и "в ближайшее время будет проведен следующий этап", пишет УНН.

Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны – возвращение наших людей на родную землю. Среди тех, кто возвращается, – защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы - сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Каждый раз, когда наши дома, это доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую. Никого не забываем. Привлекаем посредников".

"Я благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой – это результат силы украинских защитников", - подчеркнул Зеленский.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что из российского плена освобождены 200 украинцев, и это "первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве".

"Сегодня проведен первый этап обмена пленными, о котором было договорено на переговорах в Женеве. Координационным штабом, по поручению Президента Украины, освобождены из российской неволи 200 военнослужащих. Домой возвращаются военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил Беспилотных Систем, ДШВ, ПС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта", - сообщили детали в Коордштабе.

Среди освобожденных, как указано, "есть Защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года, освобожденные военнослужащие защищали страну на донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях". "Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров", - подчеркнули в Коордштабе.

"Освобожденные из плена пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты", - отметили в штабе.

Сегодняшнее мероприятие, как указывается, "является реализацией договоренностей об обмене пленными, достигнутыми на трехсторонних переговорах в Женеве". "Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению украинцев с территории рф. Спасибо также всем причастным структурам и организациям за скоординированные усилия, направленные на освобождение наших граждан", - говорится в сообщении.

Координационный штаб, как отмечается, "продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских защитников".

"Работаем над возвращением всех! Слава Украине!" - подчеркнули в Коордштабе.